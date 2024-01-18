Siro’dan ICBC Turkey ile yatırım kredisi anlaşması

Türkiye ve çevresindeki ülkelerde otomotiv ve otomotiv dışı uygulamalar için enerji depolama çözümleri geliştirmek üzere Togg ve Farasis Energy’nin ortak girişimle kurduğu Siro Silk Road Temiz Enerji Depolama Teknolojileri, Çin Endüstri ve Ticaret Bankası ICBC Turkey ile yatırımlarına hız katacak önemli bir kredi anlaşmasına imza attı.

Anlaşmaya göre Siro, ICBC Turkey’nin sağlayacağı 400 milyon yuan (yaklaşık 50 milyon euro) tutarındaki krediyi, iki yıl geri ödemesiz, toplam beş yıl vadeli olarak kullanacak. Temiz enerji dönüşümünde önemli bir oyuncu olacak Siro bu “yeşil” finansmanı, batarya hücresi dahil Ar-Ge ve üretim yapacağı yeni kampüsündeki inşaat, makina ve ekipman yatırımları kapsamında değerlendirecek.

“Bölgenin öncü oyuncularından biri olma hedefiyle çalışıyoruz”

İmza töreninde konuşan Siro Ticari Genel Müdürü Naci Özgür Özel, Çin Endüstri ve Ticaret Bankası ICBC Turkey ile temiz enerji depolama teknolojileri geliştirme ve üretimi yatırımının finansmanına katkı sağlayacak uzun vadeli bir kredi anlaşmasına imza atmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, şunları söyledi: “Ocak 2023’ten bu yana Togg Teknoloji Kampüsü’ndeki Siro Batarya Teknoloji Merkezi’nde batarya modül ve paketlerinin üretimini gerçekleştiriyoruz. 24 Nisan’da inşaat başlangıç töreni yaptığımız Gemlik’teki Batarya Geliştirme ve Üretim Kampüsümüzün inşaatı ise tüm hızıyla sürüyor. Kampüsümüze 2024 yılı sonunda geçmeyi, 2026 yılında başlayacak hücre üretimi ile Türkiye’yi çevreleyen, Avrupa’yı da kapsayan geniş bölgede öncü enerji depolama oyuncularından biri haline gelmeyi hedefliyoruz. ICBC Turkey ile yaptığımız bu anlaşma, bizi hedeflerimize bir adım daha yaklaştırması açısından çok değerli. Bu ‘yeşil finansmanı’ Siro Batarya Geliştirme ve Üretim Kampüsü’ndeki inşaat, makina ve ekipman yatırımlarımız için kullanarak, e-mobilitenin yanı sıra mikro-mobilite, endüstriyel uygulamalar, deniz taşıtları, yenilenebilir enerji için sabit enerji depolama gibi uygulamalarımızı Türkiye’nin yanında çevremizdeki 120 ülkeye yaymayı hedefliyoruz. Bölgenin öncü enerji depolama oyuncularından biri olma hedefimize güçlü iş birlikleriyle adım adım ilerliyoruz.”

“İstihdamı artıran projeler için yenilikçi bir örnek”

ICBC Turkey Yönetim Kurulu Başkanı Qian Hou da “Global sürdürülebilirlik vizyonumuz ve Türkiye ile Çin arasındaki ekonomik ilişkileri güçlendirme misyonumuz kapsamında önemli bir iş birliği gerçekleştirmekten mutluluk duyuyoruz. Siro’nun enerji dönüşümünü önemli ölçüde hızlandıracak bu yatırım, aynı zamanda Türkiye'nin teknolojik alandaki uluslararası başarısının, küresel rekabette kendini konumlandırmasının ve yerli otomotiv yatırımının ayrılmaz bir parçası olarak marka değerini artırmasının da bir parçasıdır. Bu çok değerli iş birliğini uzun vadeli, katma değeri yüksek ve istihdamı artıran projelere sağladığımız finansman modelinin yenilikçi bir örneği olarak görüyoruz.” şeklinde konuştu.