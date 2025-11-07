  1. Ekonomim
Şişecam, Uluslararası Finans Kurumu ile 550 milyon Euro tutarında uzun vadeli kredi sözleşmesi imzaladı.

Şişecam, 550 milyon Euro’luk kredi sözleşmesi imzaladı
Şişecam, Uluslararası Finans Kurumu ile 550 milyon Euro tutarında uzun vadeli kredi sözleşmesi imzaladı.

Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklama şu şekilde oldu: 

Şirketimiz ile Uluslararası Finans Kurumu (International Finance Corporation-IFC) arasında, devam eden Tarsus Düzcam Fabrikası yatırımının ve Türkiye'deki mevcut tesislerimizin işletme sermayesi finansmanının kısa vadeli kredilerin refinansmanı suretiyle gerçekleştirilmesi amacıyla, azami 550 milyon Euro tutarında uzun vadeli kredi sözleşmesi imzalanmıştır.

150 milyon Euro'luk kısmı 2 yıl geri ödemesiz toplam 7 yıl, kalanı 2 yıl geri ödemesiz toplam 5 yıl vadeli toplam kredi hacminin; 296 milyon Euro'luk bölümü 6.11.2025 tarihinde hesaplarımıza aktarılmıştır.

