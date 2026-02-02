Şişecam Bulgaristan’daki cam hattı yatırımını tamamladı

Toplam 20 milyon Euroluk yatırımla kurulan yeni hattın, Şişecam'ın Avrupa mimari cam pazarına yönelik katma değerli ürün kapasitesini ve rekabet gücünü artırması öngörülüyor. Şişecam Genel Müdürü Can Yücel, Bulgaristan'daki düz cam tesisinde yıllık 6 milyon metrekare kapasiteli kaplamalı yeni cam hattını devreye aldıklarını belirtti. Yatırımın, portföyleri içinde katma değerli ürünlerin oranını artırarak müşterilerine daha fazla değer sunmalarını sağlayacağını vurgulayan Yücel, "Şişecam olarak stratejik önceliklerimiz kapsamında, verimlilik, maliyet disiplini, nakit yaratma kapasitesi ve bilanço dayanıklılığımızı güçlendiren bir büyüme yaklaşımını benimsiyoruz." ifadesini kullandı.

Yücel, Tarsus düz cam tesislerinde bu yıl devreye alacakları yıllık 7 milyon metrekare kapasiteli kaplamalı cam hattın ve Kuzey İtalya'daki tesislerinde devreye almaya hazırlandıkları yıllık 6,5 milyon metrekare kapasiteli yeni hattın hayata geçmesiyle, Şişecam'ın dünya genelindeki kaplamalı cam hatlarının sayısının 7'ye ulaşacağını aktardı.