Şişecam duyurdu: 171,5 milyon dolarlık devir işlemi tamamlandı
Şişecam, İstanbul Beykoz'da yer alan yaklaşık 117 dönümlük taşınmazlarının Çelikler Taahhüt İnşaat'a 171,5 milyon dolar bedelle devir işlemlerini tamamladı.
Şişecam, yatırım amaçlı gayrimenkuller portföyünde yer alan Paşabahçe arsalarını satma kararı almıştı.
Arsaların satışında devir tamamlandı.
KAP açıklaması şöyle:
"20.02.2026 tarihinde kamuoyuna açıkladığımız, yatırım amaçlı gayrimenkullerimiz altında takipedilen, İstanbul İli, Beykoz İlçesi, İncirköy Mahallesi'ndeki 251 Ada 4Parsel, 257 Ada 6 Parsel, 270 Ada 2 parsel, 270 Ada 16 Parsel,270 Ada 34Parsel, 270 Ada 42 Parsel, 270 Ada 43 Parsel, 271 Ada 2 Parsel, 271 Ada 6Parsel, 271 Ada 8 Parsel, 294 Ada 29Parsel toplam 117.018,95 m² yüzölçümlü arsa niteliğindeki taşınmazların tamamının, 171.500.000 USD bedel karşılığında Çelikler Taahhüt İnşaat ve Sanayi A.Ş.'ye devri ve ödeme işlemleri 26.02.2026 tarihinde tamamlanmıştır."