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Şişecam, Global Tedarikçi Zirvesi’nde iş ortaklarıyla bir araya geldi

Bu yıl 90’ıncı yılını kutlayan cam ve kimyasallar sektörlerinin uluslararası oyuncusu Şişecam, Global Tedarikçi Zirvesi’nde iş ortaklarıyla bir araya geldi.

Haber Merkezi
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Şişecam, Global Tedarikçi Zirvesi’nde iş ortaklarıyla bir araya geldi
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Cam ve kimyasallar sektörlerinin uluslararası oyuncusu Şişecam, bu yıl üçüncüsünü düzenlediği Global Tedarikçi Zirvesi'nde iş ortaklarıyla bir araya geldi.

Şişecam Genel Müdürü Can Yücel,ilerlemenin ekosistemle çıkılanortak bir yolculuk olduğunu vurguladığı konuşmasında şunları söyledi: “Şişecam’ın 90 yıllık başarı hikayesi;ilerleme, dayanıklılık ve güçlü ortaklıklarla şekillenmiş bir yolculuk. Kültürünün odağına tüm paydaşları için değer yaratmayı koymuş birkurum olarak, yaratılan değerin ancak birlikte geliştirilebileceğinin farkındayız. Bireysel yaklaşımların ve çabaların ilerlemek için yeterli olmadığı günümüzde, iş birliğinin ortak sonuçlara ulaşmanın da ötesinde; birlikte düşünme, plan yapma ve ilerleme yolculuğu olduğuna inanıyoruz.”

“Değişimi birlikte tasarlayalım” çağrısı

Zirve’nin “United to Collaborate – Navigating Together”adlı temasının sadece bir slogan değil, aynı zamanda bir eylem çağrısı olduğunu dile getiren Can Yücel, şöyle devam etti:

“Geleceğe hazır bir ekosistem inşa ederken temel önceliklerimiz; sürdürülebilirlik, dijital dönüşüm ve operasyonel esneklik. Tüm iş ortaklarımızı inovasyonu sadece bir gelişim fırsatı olarak değil, aynı zamanda ortak bir sorumluluk konusu olarak ele almaya davet ediyorum. Çünkü bugün birlikte ortaya çıkardıklarımız, yarınlarımızı da şekillendirecek. Gelin, değişimi birlikte tasarlayalım; birlikte üretelim, birlikte büyüyelim.”

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