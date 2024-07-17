Şişecam, Hollanda’da şirket kurdu
Şişecam, Hollanda’da yerleşik Pivdenna BV unvanlı yeni bir şirket kurdu.
Şişecam, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklama ile Hollanda’da yeni şirket kurduğunu duyurdu.
Konuya ilişkin KAP açıklamasında şunlar kaydedildi: “Şirketimizin Hollanda'da yerleşik %100 iştirakimiz olan Sisecam Investment B.V. ("SIBV") vasıtasıyla 100% sahip olduğu Ukrayna'daki gayri-faal durumdaki iştirakinin yapılandırılması amacıyla, sermayesine SIBV tarafından %100 oranında iştirak edilen, Hollanda'da yerleşik, Pivdenna BV unvanlı yeni şirket kuruluş işlemleri 15.07.2024 tarihinde tamamlanmıştır."