Şişecam, ICRON’daki paylarını artırdı

Şişecam, Türk teknoloji şirketi ICRON paylarının sermaye artırımı edinimi ile ilgili açıklama yaptı.

Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, 15 Ocak 2024 tarihli özel durum açıklaması ile kamuoyuna duyurulan, ICRON'un sermayesinin yalnızca Şişecam Investment B.V. tarafından 5 milyon dolar karşılığında iştirak edilerek artırılmasına yönelik sermaye artırımı ve esas sözleşme değişikliğine gidildiği belirtildi.

Açıklamada, "Sözleşme değişikliğine ilişkin ticaret sicili tescil süreci tamamlanmış ve Şişecam Investment B.V.'nin ICRON'daki payı yüzde 15,66'ya yükselmiştir." denildi.