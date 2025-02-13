Şişecam ilerlemesinin 90. yılını kutluyor

Cumhuriyet’in ilk yıllarında, Mustafa Kemal Atatürk’ün kendisine yeten bir ülke ve milli bir cam sanayisi yaratma planlarının en önemli adımlarından olan Şişecam, 90’ıncı yılını kutluyor.

Şişecam Genel Müdürü Görkem Elverici 90. Yıl ile ilgili şunları söylüyor: "90 yıllık köklü geçmişimizle, Kurucumuz Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyet vizyonundan ilham alarak, sektörlerimizdeki liderliğimizi pekiştirmeye devam ediyoruz.35 farklı milletten insanın çalıştığı ve 23 farklı dilin konuşulduğu global kültürümüzle tüm ekosistemimiz için değer yaratıyoruz. Cam ve kimyasallar alanlarında yaptığımız yatırımlar, kullandığımız ileri teknolojiler ve güçlü Ar-Ge çalışmalarımız sayesinde sektörlerimizde dünyanın en büyük üreticileri arasında yer alıyoruz. Bu yolculukta elde ettiğimiz başarılar her bir çalışanımızın, müşterimizin, tedarikçimizin, hissedarımızın, paydaşımızın ve iş ortağımızın katkılarıyla mümkün oldu. Şişecam, sadece bugünü değil, geleceğinide titizlikle şekillendiren bir şirket olarak; sürdürülebilir büyüme ve değer yaratma hedefiyle tüm zorluklardan güçlenerek çıkmaya ve ilerlemeye devam edecek."

Şişecam bugün, camın tüm temel alanlarında faaliyet gösteren tek global şirket olarak; cam ev eşyası ve krom kimyasallarında dünya lideri, düz cam ve cam ambalajda en büyük beş üretici arasında yer alırken, soda külünde ise dünyanın en büyük iki üreticisinden biri.

Şişecam; yetkin insan kaynağı, stratejik ortaklıkları, ileri seviyedeki Ar-Geçalışmaları ve yenilikçi teknolojilerle güçlenirken;90 yıllık köklü geçmişinden aldığı güvenle, katma değerli ürünleriylefark yaratarak ana faaliyet alanlarındaküresel ölçekte ilk üç oyuncudan biri olma hedefine emin adımlarla ilerliyor.

Şişecam’ın 90 yıllık hikayesi

- Bakanlar Kurulu kararı ile Türk cam sanayisini kurma görevi Atatürk tarafından Türkiye İş Bankası’na verildi.

- Paşabahçe Şişe ve Cam Fabrikası’nın temeli 14 Ağustos 1934 tarihinde Başbakan İsmet İnönü’nün katıldığı bir törenle atıldı.

- Paşabahçe Fabrikası, ilk üretimini 400 kişilik çalışanı ile 4 Temmuz 1935’te gerçekleştirdi.

- Fabrikanın resmi açılışı 29 Kasım 1935 tarihinde dönemin Başbakanı İsmet İnönü tarafındanyapıldı.

- 1961’dePaşabahçeABD’den ilk ihracat talebini aldı.İlk ürünler, ABD’ye deniz yoluyla bir ayda gönderildi.

- Şişecam, Türkiye’de 1959’da düz cam, 1967’de cam ambalaj üretimine başladı. 1969’da Soda Sanayi A.Ş. kuruldu.

- 1976’da Türkiye’nin ilk kurumsal Ar-Ge merkezini kurdu.

- Şişecam, 13 Ocak 1986 tarihinde İstanbul Borsası’nda halka arz oldu.

- Türkiye dışı ilk yatırımını 1997’de Gürcistan’a, cam ambalaj alanında yaptı.

- 2000’li yılların ilk yarısında Mısır,Bulgaristan, Rusya ve İtalya’da yatırımlarla büyüdü.

- 2011’de cam geri dönüşümünü teşvik etmek üzere, Türkiye’nin en kapsamlı sürdürülebilirlik ve sosyal sorumluluk projelerinden biri olan Cam Yeniden Cam projesini hayata geçirdi.

- Aynı yıl, eğitim-sanayi iş birliğinin en güzel örneklerinden olan Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi’ni eğitime kazandırdı. 2019’da ise Şişecam Yenişehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi inşaatını tamamlayarak Millî Eğitim Bakanlığı’na devretti. Şişecam, 90’ıncı yılında da Lüleburgaz ve Tarsus’ta yeni okul projeleriyle eğitime destek vermeye devam edecek.

- 2017’deCareforNextadı altında sürdürülebilirlik vizyonunu uygulamaya aldı.

- 2000’li yılların ikinci yarısında Türkiye’nin yanı sıra İtalya, Hindistan, Macaristan, Slovakya, Mısır ve Romanya’da yatırımlarına devam etti.

- 2019’da Amerika kıtasına ilk üretim yatırımını soda külü alanında yaptı.

- 2020’de,kuruluşunun 85’inci yıl dönümünde, tüm faaliyetlerini ‘Tek Şişecam’ çatısı altında birleştirdi.

- 2024’te geleceğin üretim teknolojilerini şekillendirmek üzere tüm paydaşlarına çağrı yaparak Plant of theFuture platformunun lansmanını yaptı.

- Aynı yıl, ortak olduğu ABD soda külü operasyonlarındaki payların tamamını satın aldı. Bu stratejik hamle ile soda külü ve doğal soda külü alanlarında dünya liderliğine bir adım daha yaklaştı.