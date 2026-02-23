Şişecam, İsviçreli şirketle ortaklığını sonlandırıyor

Şişecam, İsviçre’de kurulu biyoteknoloji şirketi 7Cbasalia Global AG ile yürütülen ortaklığın sona erdirilmesine karar verdi.

Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, 17 Mayıs 2022 tarihli duyuruda, 1 milyon 50 bin İsviçre frangı sermaye ile kurulan 7C Basalia Global’in tescil işlemlerinin tamamlandığı ve Şişecam’ın şirkete yüzde 10 oranında iştirak ettiği bilgisinin kamuoyuyla paylaşıldığı hatırlatıldı.

Açıklamada, Yönetim Kurulu toplantısında yatırımdan beklenen teknik ve operasyonel ilerlemenin sağlanamaması nedeniyle ortaklığın devamının şirket menfaatlerine uygun olmadığı değerlendirmesinde bulunulduğu belirtildi. Bu kapsamda, usulüne uygun yöntemler izlenerek 7C Basalia Global ile kurulan ortaklığın sona erdirilmesine yönelik sürecin başlatılmasına karar verildiği ifade edildi.

Sürece ilişkin gelişmelerin ilgili mevzuat çerçevesinde kamuoyuna açıklanmaya devam edileceği kaydedildi.