Şişecam, karbon salımını yapay zeka ile azaltacak

Sürdürülebilir bir dünya ve daha verimli üretim süreçleri için çalışmalarına devam eden Şişecam, geliştirdiği Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi Yöntemleri ile Cam Rengi Optimizasyonu Projesi (CROP) ile üretim sırasında oluşan renk sorunlarını ortadan kaldırırken üretimdeki fire oranını ve buna bağlı karbon salımını azaltacak.

Şişecam’ın Koç Üniversitesi, TÜBİTAK Yapay Zeka Enstitüsü ve Analythinx Bilişim Hizmetleri ile konsorsiyum ortağı olduğu proje kapsamında, renk farklılıklarının en aza indirilmesi ve cam üretiminde yaşanması muhtemel renkle ilgili sorunların kök nedeninin yapay zeka modelleriyle tespit edilerek hızlı çözüm önerileri getirilmesine olanak sağlayan bir altyapı geliştirilecek.

Desteklenen 17 projeden biri

Cam endüstrisindeki renk kalitesini artırmaya yönelik geliştirilen projeyle, yapay zeka alanındaki teknoloji ve bilgi birikiminin üretime entegrasyonu ve ulusal bilgi birikimine katkı sağlaması hedefleniyor. İlk çalışmalarına Şişecam Eskişehir Cam Ev Eşyası fabrikasındaki başlanacak proje 2 yıl sürecek. TÜBİTAK'ın 2023'teki 1711 yapay zeka ekosistem çağrısı sonucunda desteklenen 17 projeden biri olan CROP, yapay zekanın yarattığı değişimi yönetmek, insanlık yararına neticeler elde etmek, yapay zekadan değer üretmek ve kritik teknolojilerde tam bağımsızlık hedefine katkı sağlayacak nitelikte bir modelleme içeriyor.