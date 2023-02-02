Şişecam Resources LP, halka kapatılıyor. Şişecam’dan Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre, 1 Şubat 2023 tarihinde Şişecam Resources LP ve Şişecam Chemicals Resources LLC, Şişecam Resources LP'nin halka açık hisselerinin satın alınması yoluyla şirketin halka kapatılması konusunda anlaştı.

Çoğunluk hissedarının onayı ile yapılan bu anlaşma gereğince, Şişecam Resources LP'nin halka açık hisseleri 25 ABD Doları/hisse fiyatıyla satın alınacak. İlgili yasal süreçlerin tamamlanması sonrasında şirketin halka kapatılması öngörülüyor. Söz konusu işleme ilişkin her türlü gelişme, ilgili Sermaye Piyasası mevzuatı gereğince kamuoyuna duyurulacak.