  Şişecam Tarsus'taki yeni enerji camı hatlarını devreye aldı
Şişecam Tarsus'taki yeni enerji camı hatlarını devreye aldı

Şişecam Tarsus'taki yeni enerji camı hatlarını devreye aldı
Camın tüm temel alanlarında faaliyet gösteren tek global şirket olan Şişecam, enerji camları alanındaki küresel büyüme stratejisinde önemli bir adım attı. Tarsus’ta toplam 200 milyon euro yatırımla hayata geçirdiği buzlu cam fırını ve enerji camı hatlarını devreye alan Şişecam, bu hamlesiyle güneş enerjisi sektöründe artan cam talebini karşılamayı, dışa bağımlılığı azaltmayı ve ihracat potansiyelini artırmayı amaçlıyor. Modern teknoloji ile inşa edilen ve yıllık 47 milyon metrekare üretim kapasitesi bulunan bu yeni hat, fotovoltaik panel üreticilerine yönelik yüksek geçirgenlik performansına sahip yüksek kalitede cam üretecek.  15 Ekim tarihinde ilk üretimini gerçekleştirmesi planlanan tesis, 426 kişiye de ek istihdam sağlayacak.

Yeni bir dönemin başlangıcı olacak

Ateşleme töreninde konuşan Şişecam Genel Müdürü Can Yücel şunları söyledi: “İçinde düz cam, kaplamalı cam, enerji camları ve kum hazırlama tesislerimizi barındıran Tarsus üretim kompleksimizdeki enerji camı hatlarımızın devreye alınması sadece bir üretim başlangıcı değil; aynı zamanda ülkemizin ekonomik bağımsızlık yolculuğunda enerji sektörüne güçlü bir destek, sürdürülebilirlik ve verimlilik açılarından ise verdiğimiz güçlü taahhütlerin önemli bir göstergesi. 15 Ekim’de ilk üretimi gerçekleştirmeyi planladığımız ve 426 kişiye istihdam sağlayacağımız bu hat; kapasitesi, teknolojisi ve konumu ile Şişecam’ın enerji camları alanındaki küresel yolculuğunda yeni bir dönemin başlangıcı olacak.”

Bu yatırımın en dikkat çekici yönünün üretim süreçlerinde kullanılan ileri teknoloji sistemler olduğunun altını çizen Yücel, “Yüksek kapasiteli fırınlarımız sayesinde daha düşük enerji tüketimi sağlarken, otomatik taşıma araçları ve yarı otomatik ambalajlama sistemleriyle dijitalleşme ve verimliliği en üst seviyeye taşıyoruz. Türkiye’den Avrupa’ya, Amerika’ya kadar uzanan geniş bir pazara girdi sağlayacak ürünlerimiz enerji verimliliğini artıran özellikleriyle fark yaratacak” diye konuştu.

