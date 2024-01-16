Şişecam, Türkiye’de soda külü üretim kapasitesini artırıyor

Şişecam, Mersin Soda Külü tesisinde kapasite artışı yatırımı gerçekleştirmesine karar verdi.

Konuya ilişkin Şişecam'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan dünkü açıklamada, "Bu yatırım ile; Şişecam'ın cam faaliyet alanında devam eden Tarsus merkezli düzcam ve buzlu cam yatırımlarının tamamlanmasıyla hızla artacak soda külü ihtiyacının iç kaynaklardan karşılanması yoluyla hammadde tedariğinin uzun dönemde güvence altına alınmasının yanı sıra soda külü faaliyet alanındaki rekabetçi konumun daha da güçlendirilmesi ve ihracat pazarlarındaki mevcut altyapının korunması hedeflenmektedir." denildi.

İşletme sermayesi dahil yatırım bedeli 125,3 milyon dolar

Halihazırda 1,5 milyon ton/yıl soda üretim kapasitesine sahip Mersin Soda Külü tesisi dahil, Şişecam'ın dünya çapındaki toplam soda külü üretim kapasitesinin 5 milyon ton/yıl olduğunu belirtildiği açıklamanın devamında şunlar kaydedildi: “Söz konusu, işletme sermayesi dahil yatırım bedeli yaklaşık 125,3 Milyon USD olarak öngörülen ve 2026 yılı içerisinde devreye alınması hedeflenen kapasite artışıyla, Şişecam'ın Türkiye'de kurulu soda külü üretim kapasitesinin 1,7 Milyon tona ulaşması beklenmektedir. Konu ile ilgili yeni bir gelişme olduğunda ilgili mevzuat çerçevesinde kamuoyuyla paylaşılacaktır."