Şişecam, Ukrayna’daki iştirakini sattı

Şişecam'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, şirektin Ukrayna'daki gayri-faal durumdaki iştirakinin yapılandırılması amacıyla, Şirketin yüzde 100 iştiraki olan Sisecam Investment B.V. ("SIBV") vasıtasıyla yüzde 100 sahip olduğu Pivdenna BV'nin 17.07.2024 tarihinde kurulduğu aynı tarihli özel durum açıklamamız ile kamuya duyurulduğu hatırlatıldı.

Satışı tamamlandı

Açıklamaya göre SIBV'in yüzde 100 bağlı ortaklığı Odessa-Ukrayna'da mukim LLC Brewery Pivdenna'nın, 2035 yılına kadar kullanım hakkına sahip olduğu arazi ve üzerindeki gayrimenkuller ile birlikte Pivdenna BV'ye devredilmesinin akabinde, Pivdenna BV'nin tamamının, Türkiye'de mukim Alsutrans Cargo 047 Nakliyat Dış Ticaret Ltd. Şti.'ye satışı 7.10.2024 tarihinde tamamlandı.

Bu adım, Şişecam’ın uluslararası operasyonlarını daha verimli hale getirme ve gayri-faal durumdaki iştiraklerini yeniden yapılandırma stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.