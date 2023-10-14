Şişecam, yeni yatırımlarla soda külünde büyümeye devam edecek

Şişecam, soda külünde güçlü büyüme yolculuğunu devam ediyor. Dünyanın en büyük iki soda külü üreticisinden biri olan Şişecam, ana sponsoru olduğu Dünya Soda Külü Konferansı'nda sektörün önemli oyuncularıyla bir araya geldi. 10-12 Ekim 2023 tarihleri arasında Atina’da gerçekleşen konferansta Şişecam Genel Müdürü Görkem Elverici, Şişecam’ın soda külü alanındaki büyüme yolculuğunu katılımcılarla paylaştı.

Şişecam’ın soda külü alanındaki üretim yolculuğuna 1969 yılında Türkiye'de başladığını ifade eden Elverici, “1997 yılında Bulgaristan’da 2006 yılında ise Bosna-Hersek'teki yatırımlarımızla büyüttüğümüz soda külü alanındaki varlığımız, 2019’da gerçekleştirdiğimiz ve 2021’de genişlettiğimiz ABD yatırımlarımızla bambaşka bir boyuta ulaştı. Gerçekleştirdiğimiz bu yatırımların sonucunda dünyanın en büyük iki soda üreticisinden biri konumuna geldik.” dedi.

Şişecam’ın ABD'de gerçekleştirdiği soda külü yatırımlarının küresel olarak tüm soda külü pazarına hizmet etme vizyonunun en önemli adımı olduğunu belirten Elverici, şunları kaydetti: “Bu yatırım Şişecam'ın küresel pazardaki varlığını güçlendirirken esnekliğini de artırdı. 4 ülkede gerçekleştirdiğimiz üretimimiz sayesinde günümüz dünyasının en önemli problemlerinden olan coğrafi riskleri azaltmayı da başardık. Camın tüm temel alanlarında ve kimyasallarda faaliyet gösteren en büyük dikey entegre oyuncu olan Şişecam, pazarda hem üretici hem de müşteri kimliğiyle yer alıyor. Bu Şişecam'a pazardaki dalgalanmaları önceden tahmin etme yeteneği ve arz-talep yönetimi üzerinde üstün kontrol gücü kazandırıyor. Günümüzde 5 milyon ton üretimiyle dünyanın en büyük iki soda üreticisinden biri olan Şişecam, 2028 yılına kadar kademeli olarak devreye alınması planlanan ABD doğal soda yatırımı sonucunda, yönetimindeki 10 milyon tonu aşan global soda külü üretim kapasitesiyle dünyanın en büyük soda külü üreticisi haline gelecek.”

Denmar US LLC’ye ortak oldu

Şişecam’ın bu yıl ABD’de doğal soda külü ihracatı hedeflerine ulaşmasını sağlayacak ve lojistik altyapısını oluşturacak önemli bir yatırıma daha imza attığını dile getiren Görkem Elverici şöyle devam etti: “ABD’de doğal soda külü yatırımımızın potansiyel lojistik ihtiyaçları için Ciner Grubu ile Şişecam’ın yüzde 100 sahipliğindeki bağlı ortaklığı Şişecam Chemicals USA, Stockton Liman İşletmesi Projesi’ni yürütecek olan Denmar US LLC’ye ortak oldu. Yıllık 5 milyon ton kapasiteli Stockton Liman İşletmesi yatırımımızın 2028 yılına kadar kademeli olarak devreye almayı planladığımız ABD’deki doğal soda külü yatırımımızla uyumlu olarak, 2027 yılında faaliyete başlamasını hedefliyoruz. Sürdürülebilir büyüme yolculuğumuzu garanti altına almak üzere yatırımlarımıza devam ediyoruz” dedi.