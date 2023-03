Şişecam’a Best Awards’tan ‘En İyi Kurum’ ödülü

Takip Et

Cam ve kimyasallar sektörlerinin global oyuncusu Şişecam, ödüllerine yenisini daha ekledi.

4 kıta ve 14 ülkedeki 24 bin çalışanıyla faaliyet gösteren Şişecam, çalışan eğitim projelerini yürüttüğü Şişecam Akademi’nin faaliyetleri ile küresel boyutta otorite sayılan ve alanında en prestijli kurum olan Association for Talent Development (ATD) tarafından düzenlen BEST Awards’ta bu yıl ‘Eğitim ve Gelişim Alanında En İyi Kurum’ ödülünü almaya kazandı.



Kuruma değer katan çalışanları yetiştiren lider gelişim merkezi olmak vizyonuyla şimdiye kadar 52 binin üzerinde kişiye toplamda 2 milyon 750 bin saat eğitim veren Şişecam Akademi, BEST Awards’ta aldığı ödül ile dünyadaki en büyük kurumsal akademiler arasına girdi.



Şişecam'ın kurumsal hedeflerine katkı sağlanması, insan kaynağı yetkinliklerinin ve çalışan bağlılığının geliştirilmesi amacıyla 2016 yılından bu yana faaliyet gösteren Şişecam Akademi, çalışanlarının ve ekosisteminde yer alan paydaşlarının gelişimini sürekli destekleyen gelişim faaliyetleri gerçekleştiriyor.

Gelişim fırsatları sadece çalışanlarla sınırlı değil

Şişecam’da çalışanlar farklı fonksiyonlara ait okullardan faydalanarak kariyer hedefleri doğrultusunda kariyer gelişimlerine yön verebiliyor. Faaliyet gösterilen ülkelerde Şişecam Akademi'nin strateji, uygulama ve standartları yaygınlaştırılıyor, farklı coğrafyalardan çalışanlar aynı eğitim ortamında buluşarak birbirlerinin bilgi ve deneyimlerinden faydalanabiliyor. Gelişim fırsatları sadece çalışanlarla sınırlandırılmıyor. Tüm ekosistemi iyileştirecek eğitim içerikleri tasarlanarak tüm paydaşlara gelişim programları sunuluyor. Şişecam Akademi karma öğrenme modeli çerçevesinde hareket ederek çalışanlarına sınıf içi öğrenme ile çevrimiçi öğrenme uygulamaları sunarken, ‘Sınırsız Öğrenme Platformu’ kapsamında ise dünyanın sayılı kaynak sağlayıcılarından yararlanma fırsatı veriyor



BEST Awards, 2003 yılından bu yana eğitim ve gelişim çalışmalarını stratejileriyle en iyi şekilde örtüştürerek katma değer yaratan, çalışanlarını öncü gelişim fırsatlarıyla destekleyen kurumlara veriliyor.