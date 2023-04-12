Şişecam’a iş güvenliğinde ‘Üstünlük’ ödülü

Sahip olduğu 24 bini aşkın çalışanıyla 14 ülkede üretim faaliyeti gösteren Şişecam, insanı önceliklendiren örnek uygulamaları ile takdir topluyor.

Şişecam, alanının önde gelen otoritelerinden biri olan British Safety Council tarafından düzenlenen ve 44 ülkeden toplamda 978 kurumun katılım sağladığı Uluslararası İş Güvenliği Ödülleri'nde uluslararası alanda ‘Üstünlük (Distinction)’ ödülünü almaya hak kazandı.

British Safety Council bağımsız jüri üyeleri tarafından değerlendirilen Şişecam, 2022 yılındaki iş yeri yaralanmaları, işle ilgili hastalıkları önleme yaklaşımı ve iş yerinde esenliğe yönelik uygulamalarıyla en üst kategori ödülü olan ‘Üstünlük’ ödülüne layık görüldü.

Konuya ilişkin açıklama yapan British Safety Council İcra Kurulu Başkanı Mike Robinson, Şişecam'ı başarısından dolayı kutladıklarını belirterek, "Bu ödül Şişecam'ın çalışanlarını ve iş yerlerini yaralanma ve hastalıktan uzak tutmak için gösterdiği kararlılığın ve sıkı çalışmanın takdiridir." ifadesini kullandı.

Bu yıl 65’inci yılını kutlayan International Safety Awards, iş yeri yaralanmalarını ve hastalıklarını önleme çalışmaları yapan ve bu çalışmalardan etkili sonuçlar elde eden dünyanın dört bir yanındaki şirket ve çalışmaları ödüllendiriyor.

Üretim faaliyetlerinin tüm aşamalarını sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamında gerçekleştirmeyi hedefleyen Şişecam, bu hedef doğrultusunda sağlıklı bireylerin ve iş gücünün oluşturulmasına yönelik sorumluluğunun gereği olarak pek çok çalışmayı hayata geçiriyor. İş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenmesi için gerekli tedbirleri alarak uygulanmasını sağlıyor. İş sağlığı ve güvenliği kültürünün gelişimi için sürekli eğitimler ve etkinlikler gerçekleştiren Şişecam, sağlıklı çalışanlarla sağlıklı ve güvenli organizasyon yapısını korumak için çalışıyor.