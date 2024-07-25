Şişecam’a MIXX Awards Europe 2024’ten Altın MIXX Ödülü

Cam ve kimyasallar sektörlerinin global oyuncusu Şişecam, Interactive Advertising Bureau (IAB)’nin Avrupa bölgesel kuruluşu IAB Europe tarafından düzenlenen MIXX Awards Europe 2024’te, VR-AR / Diğer Yeni Teknolojiler kategorisinde “Atatürk’ün En Seveceği Şarkılar” projesiyle Altın MIXX ödülünün sahibi oldu.

Şişecam, Cumhuriyet’in 100’üncü yılında Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ü çok özel bir projeyle anmıştı. Akademisyenler, yapay zekâ sanatçıları ve müzik araştırmacılarının 4 aylık yoğun çalışmalarıyla hayata geçirdiği ‘Atatürk’ün En Seveceği Şarkılar’ projesinde; Atatürk’ün dinlemeyi sevdiği şarkılar kaynak alınarak, yapay zekâ teknolojisiyle bugün dinlese en çok seveceği şarkılardan bir liste oluşturulmuştu.

Proje için müzik araştırmacısı Serhan Bali, Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Say, Yaratıcı Teknolojist Zeynep Nal Sezer, Yapay Zekâ Sanatçısı Bager Akbay’dan oluşan özel bir ekip çalıştı. Proje kapsamında önce tüm kaynaklarca Atatürk'ün en sevdiği şarkılar olarak bilinen eserler, yapay zekâya tanıtıldı. Ardından yapay zekâ bu şarkıları nota, gam, makam, söz, mod, tempo ve frekans değerlerini analiz etti. Projenin ikinci adımında Atatürk’ün "en seveceği" şarkıları bulmak üzere yine yapay zekâ tarafından binlerce güncel şarkı incelenerek, sevdiği şarkılara benzer olanlar listelendi.

30 milyondan fazla dinlendi

Halen Spotify’da yayında olan 55 şarkılık liste, dijital mecralarda toplam 88 milyon kişiye erişirken, listenin yayınladığı Spotify'da 30 milyondan fazla dinlendi. 27 bin kez kaydedilen liste, Spotify mecrasında yapılan işlere göre 10 kat fazla kaydetme elde eden proje olmayı başardı. Projenin anlatıldığı Youtube’daki belgesel ise 3.5 milyon izlenme elde etti.

Avrupa çapında dijital yaratıcılık ve sonuçları üzerine odaklanan MIXX Awards, dijital reklamları stratejiden yaratıcı çalışmaya ve uygulamaya, medya planlamasından entegrasyona, verimlilikten yatırımın geri dönüşüne kadar tüm katmanlarıyla değerlendiren tek yarışma olma özelliği taşıyor.

Şişecam - Atatürk’ün En Seveceği Şarkılar

Video link: https://www.youtube.com/watch?v=TtQ3xOTCWv8

Şişecam Hakkında

1935 yılında dünyanın saygı duyduğu global lider Mustafa Kemal Atatürk’ün vizyonu doğrultusunda Türk cam sektörünü kurmak amacıyla temelleri atılan Şişecam, cam ve kimyasallar alanında güçlü bir küresel oyuncudur. Düz cam, cam ev eşyası, cam ambalaj ve cam elyafı gibi camın tüm temel alanlarında faaliyet gösteren tek küresel şirket olan Şişecam, cam ev eşyası alanında lider konumundadır. Cam ambalaj ve düz cam alanlarında ise en büyük beş global üretici arasında yer alan Şişecam, dünyanın en büyük üç soda üreticisi arasında olmasının yanı sıra krom kimyasallarında dünya lideridir.

Düz cam, cam ev eşyası, cam ambalaj, kimyasallar, otomotiv, cam elyaf, maden, enerji ve geri dönüşüm iş kollarında öncü bir rol üstlenen Şişecam, üretim faaliyetlerini Türkiye’nin yanı sıra Almanya, İtalya, Bulgaristan, Romanya, Slovakya, Macaristan, Bosna Hersek, Rusya Federasyonu, Gürcistan, Ukrayna, Mısır, Hindistan ve ABD’de yürütmektedir.

Yetkin insan kaynağı ve akıllı teknolojilerle ana faaliyet alanlarında dünyanın en büyük 3 üreticisinden biri olma hedefine güçlü adımlarla ilerleyen Şişecam, yarının ihtiyaçlarını da göz önünde bulundurarak dijital altyapısını ve kültürünü dönüştürmeye kesintisiz devam etmektedir. 89 yıllık deneyim, 24 bini aşkın çalışan, dört kıtada 14 ülkeye yayılan üretim faaliyetleri ve 150 ülkeyi aşan satış ağına sahip Şişecam, tüm ekosisteminin gelişimini destekleyen kapsayıcı bir yaklaşım ile büyüme yolculuğunu sürdürmektedir. Şişecam, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ile uyumlu ve entegre olarak hayata geçirdiği CareForNext stratejisi ile gezegeni korumak, toplumu güçlendirmek ve yaşamı dönüştürmek için sorumluluk almakta, tüm deneyim ve yetkinliklerini her alanda sürdürülebilir gelişim için kullanmaktadır.



