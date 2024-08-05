Şişecam’da Ar-Ge harcamalarının yüzde 63,5’i sürdürülebilirlik projelerine

Faaliyet gösterdiği alanlarda dünyanın en büyük üç oyuncusundan biri olma hedefiyle çalışmalarını yürüten Şişecam, geçen yıl sürdürülebilirlik odaklı gerçekleştirdiği tüm çalışmalarını 2023 Sürdürülebilirlik Raporu’nda paylaştı.

Rapora göre Şişecam, 2023 yılında yürüttüğü Ar-Ge projeleri için yaptığı 275 milyon TL’lik harcamanın yüzde 63,5’ini sürdürülebilirlik projelerine ayırdı. Sürdürülebilir ürünlerin ciro içindeki payı aynı dönemde yüzde 16,2 olarak gerçekleşti.

Yerel tedarikçiyi destekleme misyonu doğrultusunda Şişecam’ın toplam satın alma bütçesindeki yerel tedarik oranı yüzde 79,1, yerel tedarik edilen hammadde oranı ise yüzde 86 oldu.

Şişecam’ın 2023 itibarıyla Türkiye ve İtalya’daki solar enerji yatırımları sonrası yenilenebilir enerji kurulu gücü, 10 MWp’ye ulaştı. Birim üretim başına su tüketim miktarı ise 2020 yılına göre yüzde 25 azalarak 3,5 metreküp tona geriledi. Şişecam geçen yıl toplam 387 milyon TL çevre harcaması yaptı.

Düşük karbonlu yol haritasını çiziyor

Cam sektörü, enerji yoğun bir sektör. Temiz enerji kaynakları kullanılarak gerçekleştirilecek yeni üretim teknolojilerinin erişilebilirlik, uygulanabilirlik, maliyet gibi etkenler bağlamında bütüncül olarak değerlendirilmesi de bir zorunluluk. Bu gerekliklerden hareketle, 2023 yılında öncelikli olarak cam üretimleri alanında başlatılan düşük karbonlu yol haritası çalışmalarına devam eden Şişecam, proje kapsamında; 2050 karbon nötr vizyonu ile uyumlu teknoloji alternatiflerini belirlemeyi ve bölgesel bazda önceliklendirmeyi hedefliyor.

Kadın çalışan oranı yüzde 25’e çıkacak

Daha eşitlikçi ve paylaşımcı bir dünya için toplumsal cinsiyet eşitliğini destekleyen Şişecam’da kadın çalışan oranı 2023 yılında yüzde 23,6’ya ulaştı. Bugün, 5 bin 671 olan kadın çalışan sayısını artırmak için kapsayıcı tesisler kurmayı eşitlik politikasının bir parçası olarak ele alan Şişecam, CareforNext stratejisi kapsamında kadın çalışan oranını en az yüzde 25’e ulaştırmayı hedefliyor.