Şişecam'da toplu iş görüşmelerinde anlaşma sağlandı

Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları AŞ'nin (Şişecam) 30 Aralık 2022'den bu yana Petrol İş Sendikası ile Şişecam Kimyasallar Mersin Soda Krom Fabrikaları ve Tuz İşletmesi iş yerleri için yürüttüğü toplu iş sözleşmesi (TİS) görüşmeleri anlaşmayla sonuçlandı.

Şişecam'dan yapılan yazılı açıklamada, diyaloğa dayalı uzlaşıyla tamamlanan görüşmeler sonucunda sözleşmenin tüm maddelerinde mutabık kalınarak 1 Ocak 2023'ten itibaren geçerli olacak 20. dönem TİS'in bağıtlandığı belirtildi.

Toplu iş sözleşmesinin, Şişecam'ın Adana ve Mersin'de faaliyet gösteren 3 üretim tesisini ve 557 çalışanını kapsadığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Global başarısının her bir çalışanının ortaya koyduğu emeklerin ve azmin toplam çıktısı olduğuna inanan Şişecam, tüm coğrafyalarda operasyonlarını insanı önceliklendiren kültürüyle yönetmekte, kapsayıcı bir kalkınma yaklaşımı benimsemektedir. Çalışanları Şişecam'ı ileriye taşırken, Şişecam da onları ve koşullarını geliştirecek adımları her dönemde olduğu gibi tereddütsüz atmaktadır. Şişecam'ın Türkiye'de 4, globalde 11 olmak üzere, 14 ülkede toplam 15 farklı işçi sendikasıyla sürdürdüğü endüstriyel ilişkiler faaliyetlerinin temelinde de bu anlayış bulunmaktadır. 88 yıllık köklü geçmişi, üretimi, istihdamı ve ihracatıyla ülkemizin en güçlü global temsilcilerinden biri olan, dünyanın önde gelen cam ve kimyasal üreticilerinden Şişecam, bugün ve gelecekte tüm çalışanlarıyla değer üretmeye devam edecektir."

Açıklamada, 20. Kimyasallar Grup Toplu İş Sözleşmesi'nin başta çalışanlar olmak üzere tüm paydaşlara hayırlı olması dileğinde bulunuldu.