Şişecam'dan 2022'de 95,3 milyar TL'lik net satış

Takip Et

2022 yılı finansal sonuçlarını açıklayan Şişecam’ın mali yıla ilişkin konsolide net satışları 95,3 milyar TL seviyesine ulaşırken Türkiye’den gerçekleştirdiği ihracat ise 1,1 milyar dolar olarak gerçekleşti. Türkiye’den yapılan ihracat ile Türkiye dışı üretimden satışlarının toplamını ifade eden uluslararası satışların konsolide satışlar içindeki payı ise yüzde 63 seviyesinde oldu. Şişecam 2022 yılı boyunca 5,8 milyon ton cam, 4,9 milyon ton soda külü ve 4,4 milyon ton endüstriyel ham madde üretimi gerçekleştirdi.

Şişecam Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üyesi Prof. Dr. Ahmet Kırman, yaptığı açıklamada, “Dünyada süregelen makroekonomik dalgalanmalar ve jeopolitik riskler global ölçekte birçok kurumu etkilerken, daha önce yaşanan krizlerden farklı boyutta etkiler yaratan zorlu bir yılı, sürdürülebilir büyüme yolculuğumuzu devam ettirerek başarıyla kapattık. Üretim, tedarik ve lojistik anlamda ortaya çıkan kırılmaların global ölçekte her sektörü etkilediği bir ortamda yatırımlarımız, Tek Şişecam dönüşümünün getirdiği çevik yapımız, yetkinliklerimiz ve 87 yıllık deneyimimizle hedeflerimize yürümeye, onları gerçekleştirmeye devam ettik. 100 yıllık Cumhuriyetimize, 87 yıldır eşlik eden köklü bir Cumhuriyet şirketi olarak Türkiye’nin üretim gücünü 4 kıtada, 14 ülkede gururla temsil ediyoruz. Kapsamlı dönüşüm hamlemizi tamamlayacağımız 2023 yılında da tüm Şişecamlılar olarak hedeflediğimiz yatırımları hayata geçirip fırsatları değerlendirerek, girdi verdiğimiz sektörlerin büyümesini destekleyecek faaliyetlerimizi sürdüreceğimize olan inancımız tam.” diye konuştu.

Prof. Dr. Kırman, Şişecam’ın ana faaliyet alanlarında dünyanın ilk üç oyuncusundan biri olma hedefi doğrultusunda kararlılıkla yürüdüğünü ifade ederek şunları kaydetti: “Şişecam’ın da katkıları ile Birleşmiş Milletler (BM) tarafından “Uluslararası Cam Yılı” ilan edilen 2022 yılı Şişecam için özel bir yıldı. Akıllı teknoloji kullanımı, yetkin insan kaynağı ve veriye dayalı karar alma mekanizmalarımızla ayrışan kabiliyetlerimiz ile 2022 yılında da operasyonel ve finansal sonuçlarımızla paydaşlarımıza değer kattık. Sonuçlarımız, Şişecam’ın her koşulda güçlü performansını, değişen koşullara uyum kabiliyetini ve esnekliğini bir kez daha gözler önüne sermesi anlamında önemli. Bu anlamda yatırımcılarımıza zorlu koşullarda dahi uzun vadeli bakış açısı ile başta değer olmak üzere katkı yaratmaya, Şişecam ile olan yolculuklarını güven ve inançlarını muhafaza ederek sürdürmeleri için çaba göstermeye devam ediyoruz. Sürdürülebilir hiçbir başarının tesadüflere bağlı olmadığının bilincinde olarak, başarılarımızı sürdürülebilir kılmak için veri destekli öngörülerimizle ve değişimi çoklu coğrafyada risk algılarımızın bize kattığı yetkinlikler sayesinde doğru kararlarla yöneterek bu sonuçlara ulaştık.”

Devam eden yatırımların tutarı 7 milyar dolar

Şişecam’ın 2022 yılı yatırımlarına, sürdürülebilirliği garanti altına almak amacıyla refrakter üreticisi İtalyan Refel firmasının satın alımıyla başladığını dile getiren Prof. Dr. Kırman, şöyle devam etti: “2022 yılı, Avrupa’da cam ambalaj alanındaki ilk yatırımımız olan Macaristan tesisimizin temel atma törenini gerçekleştirdiğimiz, Mersin’de devam eden buzlu cam fırını ve işleme hattı yatırımlarında kapasite artırım kararı aldığımız önemli bir yıldı. Daha sürdürülebilir bir dünya için her türlü atığı zararsız maddelere dönüştüren Basalia teknolojisinin ilk denemelerine de Mersin fabrikamızda yine 2022 yılında başladık. Eskişehir’de cam ambalaj yatırımımız, otocam iş koluna yönelik düzcam yatırımımız ve mimari camlar iş alanına yönelik düzcam yatırımlarımız ise sürüyor. Amerika’daki doğal soda yatırımımız ve şu an devam eden yatırımlarımızın toplamı enflasyonist ortam sebebiyle artan yatırım bedelleri de göz önünde bulundurulduğunda 7 milyar dolar seviyesine ulaşıyor. 2023’te de 24 bin çalışanımız ve sürdürülebilir büyüme yolculuğumuza katkı sağlayan yeni yatırımlarımızla hızlı, kararlı ve seçici bir şekilde büyümeye devam edeceğiz. Eskişehir’de devam eden cam ambalaj fırını yatırımımızı ve Lüleburgaz otocam fırın yatırımımızı 2023 yılının ilk yarısında devreye almayı hedefliyoruz. Her yatırımın geliştirmeyi sürdürdüğümüz ArTeGe anlayışı ile desteklenmekte olmasını da bu noktada önemli bir farklılaşma yeteneği olarak görüyoruz. Küresel mükemmellik odağımız ve güçlü üretim kabiliyetlerimizle pek çok coğrafyada farklı sektörlere girdi sağlıyoruz. Köklerimizden aldığımız güç, eşsiz kültürümüz ve dönüşüm gücümüzle başarılarımızı sürdürülebilir kılmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Hiç şüphesiz ana faaliyet alanlarımızın yanı sıra üst seviye teknolojilere dayalı yeni alan arayışlarımızı da sürdürüyoruz. Şişecam Topluluğu’na katma değer yaratacak açılımlarla, gelecekteki konumlanmamıza yönelik bakış açısının yeni imkanlar yaratacağına olan inancımız tam.”

Dijital dönüşümün tamamlanmasıyla 2023 yılı sonunda, Şişecam’ın bütün faaliyet coğrafyalarını kavrayan entegre teknoloji altyapısına sahip sayılı global kurumlardan biri haline geleceğini ifade eden Prof. Dr. Kırman, “Dijital dönüşümle eş zamanlı olarak yönetsel anlayışımızı fonksiyonel işleyişe göre şekillendirerek geleceğe hazırladığımız yapımız için, sahip olduğumuz güçlü kültürel değerlerimizi yine bu dönemde güncelleyerek dönüşümümüzü tamamlama yolunda ilerliyoruz. Şişecam’ın tüm faaliyetlerini sürdürülebilir değer yaratma hedefimiz doğrultusunda yürütüyor, attığımız her adımın Gezegen, Toplum ve Yaşam ile ahengini sürekli olarak gözetiyor ve geliştirmeye odaklanıyoruz.” dedi.