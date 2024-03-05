Şişecam'dan 2023'te 152 milyar TL'lik net satış

2023 yılı finansal sonuçlarını duyuran Şişecam'ın konsolide net satışları 152 milyar lira seviyesine ulaşırken, Türkiye'den ihracatı ise 31,7 milyar lira olarak gerçekleşti.

Türkiye'den yapılan ihracat ile Türkiye dışı üretimden satışlarının toplamını ifade eden uluslararası satışların konsolide satışlar içindeki payı ise yüzde 60 oldu.

Şişecam 2023 yılı boyunca 5,2 milyon ton cam, 4,7 milyon ton soda külü ve 3,7 milyon ton endüstriyel ham madde üretimi gerçekleştirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şişecam Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üyesi Prof. Dr. Ahmet Kırman, 2023 yılının, makroekonomik dalgalanmalar ve jeopolitik risklerin etkilerinin sürdüğü, yüksek enflasyonun global ölçekte gündemden düşmediği bir yıl olduğunu belirterek, "Tüm bu olumsuzluklara rağmen sağlam finansal yapımız, sıkı mali politikamız, ihtiyatlı ve akılcı kararlarımız, verimlilik odaklı üretim ve gelişim yolculuğumuz sayesinde hedeflediğimiz yatırımları büyük ölçüde gerçekleştirdik. 2023’te Lüleburgaz’da Şişecam’ın oto cama özel ilk float hattını devreye aldık. Gürcistan, Mısır ve Hindistan’daki fırınlarımıza yaptığımız soğuk tamir yatırımlarıyla teknolojilerini güncelleyip verimliliklerini ve kapasitelerini artırdık." yorumunda bulundu.

Kırman, Operasyonel ve stratejik karar optimizasyonu hizmeti sunan Türk teknoloji şirketi ICRON ile ortaklık anlaşmasına vardıklarını aktararak, "Yatırım kararlarımızla kendimize yeni güç ve yetenekler kazandırırken, Tek Şişecam dönüşümünün getirdiği yetkinliklerimiz ve 88 yıllık deneyimimizle zorlu bir yılı başarıyla tamamladık. Dünya nüfusunun yarısından fazlasının seçime gideceği, regülasyonlara uyumun önem kazanacağı, yüksek enflasyon baskısının ve jeopolitik risklerin sürmesinin beklendiği 2024'te de nitelikli insan kaynağımız ve akıllı teknoloji kullanımı sayesinde sürdürülebilir büyüme yolculuğumuza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Mevcut ve potansiyel pazarlardaki fırsatları yakından takip ediyoruz"

Şişecam'ın 2024’te de faaliyetlerini ihtiyatlı ve sağlam büyüme yaklaşımıyla sürdüreceğinin altını çizen Prof. Dr. Ahmet Kırman, "Ana faaliyet alanlarında dünyanın ilk üç oyuncusundan biri olma hedefi kararlılıkla ilerliyoruz. Sürdürülebilir değer yaratma vizyonumuz doğrultusunda girdi verdiğimiz sektörlerin büyümelerini destekleyecek yatırımlara da ara vermeden devam ediyoruz. Bir yandan risklerin ve dönemselliğin etkilerini yönetirken diğer yandan mevcut ve potansiyel pazarlardaki fırsatları yakından takip ediyoruz." dedi.

Kırman, Macaristan'da 2 fırınlı yeşil saha cam ambalaj üretim tesisi yatırımının sürdüğünü ve Eskişehir'de hayata geçirdikleri yeni cam ambalaj hattı yatırımları sonrasında Eskişehir tesislerinin dünyanın en büyük entegre cam ambalaj üretim noktası olacağını belirtti.

Mersin'de enerji camı üretecek ikinci buzlu cam fırını ve enerji işletme camı hattının kapasitesi artışı, Mersin soda külü tesisinde kapasite artışı, ABD doğal soda külü yatırımı ve lojistik altyapısını da destekleyecek olan Stockton Liman işletmesi yatırımı, Tarsus OSB'deki yeni düz cam tesisi ve stratejik maden yatırımlarının sürdüğünü aktaran Kırman, "Bu yıl da katma değerli ürünlerin toplam üretim hacmimizdeki oranını ve dünya pazarlarındaki rekabet gücümüzü artıracak 20 milyon metrekarelik kaplamalı cam hattı yatırımları konusundaki kararımızı duyurduk. Türkiye, İtalya ve Bulgaristan'da hayata geçireceğimiz bu yatırımlarla kaplamalı hat üretim kapasitemizi neredeyse 2 katına çıkartacağız. Önümüzdeki 5 yıl yoğun yatırım dönemi olacak. Bu yatırımlarımızı, bulunduğumuz pazarların dinamiklerini de göz önüne alarak devreye alacağız. 2024 yılında 24 bini aşan insan kaynağımızı yüzde 5 civarında artırma hedefimiz bulunuyor." bilgisini paylaştı.

"Yapay zekayı bütün süreçlerimizin parçası haline getirmeyi hedefliyoruz"

Yapay zeka, yenilenebilir enerji ve sürdürülebilirlik konularının Şişecam'ın tüm iş yapış ve karar süreçlerinin odağında olduğunu aktaran Kırman sözlerini şöyle tamamladı:

"Her alanda teknolojiden nasıl faydalanırız, bunu iş süreçlerimize ve sürdürülebilirlik hedeflerimize en etkin şekilde nasıl entegre ederiz, bu şekilde verimliliği, yaratıcılığı nasıl artırırız konularına ciddi anlamda kafa yoruyoruz. Yapay zekayı bütün süreçlerimizin parçası haline getirmeyi hedefliyoruz. Makine öğrenimi, dijital ikizler, kalite, optimizasyon ve akıllı üretim konusunda sürekli bir gelişim halindeyiz. Tek Şişecam dönüşümü sonucunda tüm bu gelişim alanlarına hazır bir altyapıya sahip olmanın avantajlarını yaşıyor ve kullanıyoruz. Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak ve iş süreçlerinin verimini artırmak hedeflerimiz doğrultusunda sürdürülebilirlik çalışmalarımızı da hızlandırdık. 2050 Karbon Nötr hedefimize ulaşmak için tüm süreçlerimizi dönüştürüyoruz. Yenilenebilir enerji yatırımlarımızı artırıyoruz. Rüzgâr santralleri kurmayı, güneş enerjisine yatırım yapmayı hedefliyoruz. Bu alanlarda iştahımız yüksek."