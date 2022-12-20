Şişecam'dan 228 milyon Euro'luk yatırım

Şişecam, dünyada yükselen enerji camı talebine cevap verebilmek için Temmuz ayında Mersin’de hayata geçireceğini duyurduğu buzlu cam fırını ve işletme hattı yatırımlarının kapasitelerini artırma kararı aldığını duyurdu.

Şirket Temmuz'da Tarsus'ta işletme sermayesi dahil yaklaşık 3.4 milyar TL yatırım bedelli yeni hat yatırımını hayata geçireceğini duyurmuştu.

Şirketten dün akşam KAP'a yapılan açıklamada, buzlu cam fırını yıllık üretim kapasitesinin 244,000 tona ve enerji camı hattı yıllık işleme kapasitesinin de 26.6 milyon m2'ye yükseltilmesinin hedeflendiği ifade edilereke şöyle denildi:

"Bu yatırımlar sonucunda, Şişecam'ın Türkiye'de kurulu buzlu cam üretim kapasitesinin, 2024 yılsonu itibariyle, 324,000 ton/yıla ulaşacağı, kapasite artışları neticesinde yenilenmiş toplam yatırım bedelinin işletme sermayesi dahil 228 milyon euroya yükseleceği öngörülmektedir."

Açıklamada kararın, Şişecam'ın Türkiye enerji camları pazarındaki pozisyonunu desteklemesi, ihracat kabiliyetini artırması, yüksek kapasitenin sağlayacağı maliyet avantajlarıyla yurt içi ve uluslararası pazarlarda rekabetçi pozisyonunu güçlendirmesi hedefleriyle alındığı ifade edildi.