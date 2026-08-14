Şişecam'dan ABD hamlesi: Yeni şirket kuruldu

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Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. (Şişecam), ABD'deki faaliyetlerini genişletmek amacıyla yeni bir şirket kurdu.

Sermayesinin tamamı Şişecam'a ait olan Sisecam USA Trading unvanlı şirketin kuruluş işlemleri 13 Ağustos 2026 tarihinde tamamlandı. Şirketşn sermayesi 100 bin dolar olarak belirlendi.

Yeni şirketin tamamı Şişecam'a ait olacak.

Şişecam, yeni şirketin kuruluş amacının başta düz cam iş kolu olmak üzere cam faaliyetlerinde sürdürülebilir büyümeyi desteklemek olduğunu bildirdi.

Şirket ayrıca ABD pazarındaki varlığını güçlendirmeyi, yeni müşteri kazanımını artırmayı ve müşteri hizmet seviyesini geliştirmeyi hedefliyor.