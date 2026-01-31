Şişecam'dan Bulgaristan hamlesi: 20 milyonluk yatırım tamamlandı

Şişecam, Bulgaristan düz cam üretim tesisinde yer alan mevcut kaplamalı cam hattına ek olarak yıllık 6 milyon metrekare kapasiteli yeni kaplamalı hat yatırımını tamamladı.

Toplam 20 milyon euroluk yatırımla hayata geçirilen yeni hat, Avrupa mimari cam pazarına yönelik katma değerli ürün kapasitesini güçlendirirken, şirketin uluslararası satışlarını artıracak.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Şişecam, Bulgaristan’daki düz cam tesisinde mevcut kaplamalı cam hattına ek olarak ikinci bir kaplamalı cam hattını devreye aldı. Toplam 20 milyon euroluk yatırımla kurulan yeni hat, Şişecam’ın Avrupa mimari cam pazarına yönelik katma değerli ürün kapasitesini ve rekabet gücünü önemli ölçüde artıracak.

Temperlenebilir, ileri performanslı ve enerji verimliliği odaklı ürünlerin üretimine imkân sağlayacak olan hat, Şişecam’a ürün çeşitliliği, operasyonel esneklik ve Ar-Ge çalışmalarında daha geniş bir hareket alanı sunacak.

Yeni hat yatırımı ile kazanılan ilave kapasite sayesinde Şişecam; yüksek ışık geçirgenliği ile maksimum ısı yalıtımı sağlayan yüksek teknolojili kaplamalı camlar, kuş dostu cam ve otomotiv sektörüne yönelik ısıtılabilir atermik camlar gibi katma değerli çözümlerini Avrupa pazarına daha yüksek hacimlerle sunmayı hedefliyor. Şirket bu yatırımla sürdürülebilir ve yüksek performanslı cam talebine yanıt verirken, uluslararası satışlarının toplam satışları içindeki payını da güçlendirmiş olacak.