Şişecam’dan hisse alımı

Şişecam ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) tarafından 2016 yılında kurulan, 7 yıllık süreçte Türkiye’de cam atığı toplama ve geri dönüşüm sektörünün sanayileşmesine destek olan Şişecam Çevre Sistemleri A.Ş.’nin tek pay sahibi Şişecam oldu. Ana faaliyet alanlarında dünyanın en büyük üç üreticisinden biri olma hedefiyle çalışmalarını sürdüren ve bu yolda yatırımlarına devam eden Şişecam, 24 Nisan 2023 tarihinde EBRD'nin Şişecam Çevre Sistemleri’ndeki yüzde 10'luk hissesi için satın alım opsiyonunu kullanmasıyla şirketin tek pay sahibi konumuna geldi.



Şişecam ve EBRD ortaklığı ile hayata geçirilen Şişecam Çevre Sistemleri, kurulduğu tarihten itibaren daha yüksek kalitede cam kırığı elde edilmesine olanak sağlayacak moderniteye sahip tesislerin kurulması vizyonu ile ekosistem finansmanını odağına alarak sektör oyuncularını sanayileşme yolunda destekledi. Şişecam Çevre Sistemleri, bugüne kadar Türkiye’de cam gerim kazanım firmalarının altyapı ve tesis yatırımı yapmasına ve son teknolojiye sahip tesisler kurmasına aracılık etti. Şişecam bu alanda kendisine ait lisanslı tesis kurarak kaliteli cam kırığı üretimi konusunda da etkin rol oynadı.

Şişecam, dış cam kırığı kullanım oranını yüzde 35’e yükseltecek

Camın geri dönüşümü konusunda faaliyetlerini sürdüren, uzun yıllardır döngüsel ekonomiye yönelik çalışmalar yürüterek önemli projeleri hayata geçiren Şişecam’ın, CareforNext Sürdürülebilirlik Stratejisi doğrultusunda taahhüt ettiği somut hedefleri bulunuyor. 4 kıtada, 14 ülkeye yayılan üretim tesisleriyle faaliyet gösteren Şişecam, 2030 yılına kadar cam ambalaj üretimi süreçlerinde kullandığı dış cam kırığı oranını yüzde 35 seviyesine kadar yükseltmeyi hedefliyor. Enerji yoğun bir sanayi olan cam üretiminde, doğal hammadde ihtiyacını azaltan cam kırığı kullanımıyla enerji tüketiminde de düşüş sağlanabiliyor. Atık camların geri kazanılması ile elde edilen cam kırığının kullanımı sayesinde bir şişenin tüm yaşam döngüsü boyunca yol açtığı karbon salınımının, kullanılan cam kırığı oranına bağlı olarak yüzde 50’nin üzerinde azaltılması mümkün hale geliyor.

2 milyon ton cam kırığını geri dönüşüme kazandırdı

Şişecam, 2011 yılından bu yana sürdürdüğü “Cam Yeniden Cam” projesi ile Türkiye'nin en kapsamlı sürdürülebilirlik ve sosyal sorumluluk projelerinden birini hayata geçiriyor. Proje ile toplumsal bir davranış değişikliği yaratarak geri dönüşüm toplumuna geçişe destek olmayı amaçlayan Şişecam, Cam Yeniden Cam aracılığıyla bugüne kadar 2 milyon ton cam kırığının geri dönüşüme kazandırılmasında etkin rol oynadı. Şişecam, camın geri dönüşüm yeteneğinden doğan yararı sürdürülebilirlik odaklı proje ve yatırımları aracılığıyla faaliyet gösterdiği diğer ülkelere de taşımayı hedefliyor. Geniş küresel varlığından aldığı güçle bu alandaki olumlu etkisini artırmayı planlayan Şişecam, sürdürülebilirlik hedefleriyle uyumlu yatırımlarıyla daha iyi bir dünya için çalışan etkin bir paydaş olmayı sürdürüyor.

Şişecam, Şişecam Çevre Sistemleri’n tek sahibi olarak ekosistemini desteklemeye ve tesislerine yönelik yeni yatırımlarla geri dönüşüm sektörünün gelişerek büyümesinde öncülük etmeye devam edecek.