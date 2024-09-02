Şişecam'ın genç yetenek programı başvurular başladı

Şişecam'ın genç yetenek programı "Together" için başvurular başladı. Şirketten yapılan açıklamaya göre, üniversitelerin son sınıf öğrencileri, yüksek lisans ve doktora öğrencileri, Şişecam'ın global genç yetenek programı Together'a başvurabilecek.

Oyunlaştırma, vaka çalışmaları, video mülakatlar ve İngilizce sınavı gibi çeşitli değerlendirme süreçlerinden geçen adaylar, Şişecam'ın genel müdürlük, fabrika ve araştırma-geliştirme merkezlerinde yer alacak projelerde görev alacak.

Katılımcılar, eğitim ve oryantasyon süreçlerinin yanı sıra fonksiyonel iş okulları oturumlarına katılarak kapsamlı bir öğrenme sürecinden geçecek. Staj dönemini başarıyla tamamlayan öğrenciler, Şişecam'da kariyerlerine başlama fırsatı yakalayacak.

İlk kez 2017'de hayata geçirilen Together, Şişecam'ın işe alımlarda öncelik verdiği genç yetenek havuzu için önemli bir kaynak haline geldi. 7 yıllık süreçte Together'a dahil olan 1167 stajyerden 467'si, staj sonrasında Şişecam bünyesinde çalışmaya devam etti. 2023'te Türkiye'de 252, global tesislerde ise 63 genç yetenek, bu program aracılığıyla staj fırsatı yakaladı. Başvurular, 6 Ekim'e kadar devam edecek.