Şişecam'ın GES projeleri ile ilgili ÇED süreci başladı

Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğünün internet sitesinde konu ile ilgili yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

"KARS il SARIKAMIŞ, ilce Yarkaya Köyü (107 ada, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 19 nolu parseller ile 108 ada 2, 3, 4, 5 nolu parsellerde) mevkiinde TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. tarafından yapılması planlanan ŞİŞECAM GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ-1 (28,28 MWm / 21 MWe - 31,50 ha) projesi ile ilgili olarak Bakanlığımıza sunulan ÇED Başvuru Dosyası Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği'nin 8. maddesi doğrultusunda incelenmiş ve başvurunun ÇED Genel Formatına uygun hazırlandığı anlaşılmış olup, projeye ilişkin ÇED Süreci başlatılmıştır. Çevresel Etki Değerlendirmesi süreci tamamlanana kadar, süreç ile ilgili her türlü bilgiler ve projeye ilişkin görüş, soru ve öneriler KARS Valiliğine (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü) veya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına gönderilebilir.

KARS il SARIKAMIŞ, ilce Yarkaya Köyü (107 ada 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41 nolu parseller ile 108 ada 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15 nolu parsellerde) mevkiinde TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. tarafından yapılması planlanan ŞİŞECAM GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ-2 (32,704 MWm / 25 MWe - 38,30 ha) projesi ile ilgili olarak Bakanlığımıza sunulan ÇED Başvuru Dosyası Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği'nin 8. maddesi doğrultusunda incelenmiş ve başvurunun ÇED Genel Formatına uygun hazırlandığı anlaşılmış olup, projeye ilişkin ÇED Süreci başlatılmıştır. Çevresel Etki Değerlendirmesi süreci tamamlanana kadar, süreç ile ilgili her türlü bilgiler ve projeye ilişkin görüş, soru ve öneriler KARS Valiliğine (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü) veya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına gönderilebilir."