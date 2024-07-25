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Şişecam’ın Karabük’teki kum hazırlama tesisi yapısal çelik işlerini Karçel üstlendi

Şişecam’ın Karabük’teki kum hazırlama tesisi kapasite artışı inşaat yapım işleri projesi kapsamındaki yapısal çelik imalatı ve montaj işlerini KARDEMİR’in bağlı ortaklığı Karçel yürütecek.

Haber Merkezi
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Şişecam’ın Karabük’teki kum hazırlama tesisi yapısal çelik işlerini Karçel üstlendi
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KARDEMİR’in bağlı ortaklığı Karçel, Şişecam ile yeni bir yapısal çelik montaj işi sözleşmesi imzaladı.

Söz konusu anlatşama kapsamında Karçel, Şişecam’ın Karabük’te yer alan Camiş Madencilik Karabük kum hazırlama tesisi kapasite artışı inşaat yapım işleri projesi kapsamında fabrikanın yapısal çelik imalat ve montaj işleri de dahil tüm bina inşaat işlerini yürütecek.

Şişecam’ın iş ortaklarından biri konumunda bulunan Karçel, 2020 yılından bu yana Şişecam’ın yurt içi ve dışındaki bir çok projesinde çelik konstrüksiyon imalatı ve montaj işlerini gerçekleştirdi.

Etkin bir iş stratejisi ve operasyonel süreç yürüten Karçel, çalışmalarında sürdürülebilir başarıyı hedefliyor.

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