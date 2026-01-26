Sistem Alüminyum 2025 yılını %17’lik büyüme ile kapattı

Küresel dönüşümün şekillendirdiği yeni sanayi ekosisteminde Sistem Alüminyum, istikrarlı performansıyla sektördeki konumunu sağlamlaştırıyor. Şirket 2025 yılında zorlu piyasa koşullarına rağmen yüzde 17 büyüme kaydederken, 2026 yılında bu ivmeyi daha da ileri taşımayı hedefliyor. Büyüme stratejisi yalnızca hacim artışına değil; katma değerli üretim, ihracatın çeşitlendirilmesi, dijital dönüşüm ve sürdürülebilirlik yatırımlarına dayanıyor. İnovasyon ve kalite odaklı üretim yaklaşımıyla hem yurt içinde hem de küresel pazarlarda büyümesini sürdüren Sistem Alüminyum, 2025 yılını 10,5 Milyon USD yatırım tutarıyla kapattı.

Sistem Alüminyum, 4 kıtada 75 ülkeyi aşan ihracat ağıyla büyümesini sürdürüyor

Profil, kompozit panel ve alüminyum dövme ile faaliyetlerini büyüten Sistem Alüminyum, kurulduğu günden bu yana 4 kıtada 75’ten fazla ülkeye ihracat gerçekleştirerek Türkiye’de sektörün önemli oyuncularından biri oldu. Aynı zamanda, global ölçekte de sektörün önemli şirketleri arasında yerini aldı. Başta Almanya, Amerika, Fransa ve Avusturya pazarlarında faaliyetlerini artıran Sistem Alüminyum, ihracatını son yıllarda çeşitlendirerek büyüme ivmesi sürdürüyor.

İş süreçlerini daha verimli hale getirme hedefiyle dijital dönüşüm yatırımları hızlanıyor

Dijitalleşmeyi stratejik bir kaldıraç olarak konumlandıran Sistem Alüminyum, iş süreçlerini daha verimli, ölçülebilir ve çevik hale getirme hedefiyle dijital dönüşüm yatırımlarını sürdürüyor. Sürdürülebilirlik alanında düşük karbonlu üretim yaklaşımını güçlendiren Sistem Alüminyum, yeni sürdürülebilir ürününü Verdex markasıyla pazara sunarak çevre dostu çözümlerini ürün portföyüne dahil etti. Böylece, regülatif zorunluluk ve pazar beklentilerine uygun ürün sunma konusunda önde gelen kurumlar arasında yer aldı. Şirket, sürdürülebilirlik stratejisi kapsamında gerçekleştirdiği GES yatırımı ile üretim tesislerinin toplam elektrik ihtiyacının yüzde 20’sini güneş enerjisinden karşılarken, bu oranın yapılacak olan yeni yatırımlarla 2026 sonuna dek yüzde yüzde30 seviyesine çıkarılması hedefleniyor. İlk aşaması 2025 yılının son çeyreğinde tamamlanan tam otomatik stoklama sistemi ise 2026 yılında devreye alınacak.

Sistem Alüminyum İcra Kurulu Başkanı Ayhan Yerekaban, yıl sonu değerlendirmesinde “Alüminyumun küresel ölçekte stratejik bir malzeme haline geldiği bu dönemde, Sistem Alüminyum olarak büyümemizi yalnızca rakamlarla değil; dijitalleşme, sürdürülebilirlik ve Ar-Ge yatırımlarımızla da destekliyoruz. Geçtiğimiz yıl yakaladığımız yüzde 17’lik büyüme performansımızın ardından, 2026 yılında ihracat gücümüzü artırmayı, ürün yelpazemizi genişletmeyi ve sürdürülebilirlik anlayışımızı daha da ileri taşımayı hedefliyoruz. Verdex gibi sürdürülebilir ürünlerimizle geleceğin alüminyum çözümlerine bugünden imza atıyoruz. GES, dijitalleşme ve otomasyon yatırımlarımızla bu yıl da kararlılıkla devam edeceğiz.” dedi.