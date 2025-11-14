Sistem Alüminyum: Elektrik tüketimimizin yüzde 25’ini güneş enerjisinden karşılıyoruz

30 yılı aşkın deneyimi ve yenilikçi vizyonuyla Sistem Alüminyum, üçüncü sürdürülebilirlik raporunu yayımladı. Türkiye’nin alüminyum üreticilerinden biri olan Sistem Alüminyum, çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) alanlarındaki performansını öne çıkardığı bu raporu, Global Reporting Initiative (GRI) standartları ve Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) doğrultusunda hazırladı.

Şirket, sürdürülebilirlik yaklaşımını “Doğadan İlham Alır, İnsanla Değer Katar, Geleceğe Taşırız” mottosuyla yürütüyor. 2024 yılı itibarıyla enerji tüketiminin yüzde 25’i güneş enerjisinden karşılanırken, kompozit panel üretim kapasitesi yüzde 50 artışla yıllık 9 milyon metrekareye ulaştı. Dövme tesisinde üretim kapasitesi yüzde 65 artırılarak, yeni tesis alanı 2 bin metrekareye çıkarıldı. Karbon ayak izini 2030’a kadar yüzde 55 azaltmayı ve 2050 itibarıyla karbon nötr olmayı hedefleyen şirket, döngüsel ekonomi ve geri dönüşümlü malzeme kullanımına bağlılığını sürdürmeye devam ediyor.

“2030 yılına kadar karbon ayak izimizi yüzde 55 oranında azaltmayı hedefliyoruz”

Enerji verimliliğini ve yenilenebilir kaynak kullanımını önceliklendiren Sistem Alüminyum, Ergene’deki üretim tesisinin elektrik ihtiyacının yüzde 25’ini güneş enerjisi santrallerinden (GES) karşılıyor. Sistem Alüminyum İcra Kurulu Başkanı Ayhan Yerekaban, sürdürülebilirlik vizyonlarını şöyle özetledi: “Sürdürülebilirliği tüm iş süreçlerimizin merkezine yerleştiriyoruz. 2030 yılına kadar karbon ayak izimizi yüzde 55 oranında azaltmayı, 2050 itibarıyla ise karbon nötr olmayı hedefliyoruz. Güneş enerjisi yatırımlarımız, geri dönüşüm oranlarımızdaki artış ve döngüsel ekonomi yaklaşımımızla çevresel etkilerimizi en aza indiriyoruz.”

Sürdürülebilirliği bütünsel bir yaklaşımla yönetiyor

Sürdürülebilirlik yaklaşımını üç temel odak altında yürüten Sistem Alüminyum; kaynakları geleceğe taşıyan yaklaşımlar ile kaynak verimliliğini ve döngüsel ekonomiyi, insana değer veren yaklaşımlar ile çalışan refahı ve toplumsal katkıyı ve geleceğe değer yaratan yaklaşımlar ile inovasyon ve dijitalleşmeyi ön plana çıkarıyor. Ayhan Yerekaban, sözlerini şöyle tamamladı: “30 yılı aşkın sektör deneyimimizi sürdürülebilirlik vizyonumuzla harmanlayarak, çevreye duyarlı, yenilikçi ve insan odaklı bir üretim anlayışıyla geleceğe yön veriyoruz. Paydaşlarımızın katkılarıyla daha sürdürülebilir bir dünya için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz.”

Dövme üretim kapasitesi yüzde 65 artırıldı

2024 yılı, Sistem Alüminyum için dijitalleşmede de dönüm noktası oldu. 2024 yılında gerçekleştirilen toplam 20 milyon dolarlık yatırım, üretim ve dijitalleşme alanlarını güçlendiren Sistem Alüminyum, yeni dikey boya hattı, yüksek stoklama tesisi ve kompozit panel üretim hattının devreye alınmasıyla üretim gücü artırdı. Yeni dövme tesisinde 4 bin ve 2 bin 500 tonluk preslerle Türkiye’nin en büyük alüminyum dövme kapasitesine ulaşıldı.

Sistem Alüminyum, toplam dövme pres kapasitesi 7 bin tona çıkarılarak üretim kapasitesi yüzde 65 artırdı. Bu yatırımla birlikte, 2024 yılı yatırım bütçesinin yüzde 30’unu dövme ürünlerine ayırdı. Bu sayede, Türkiye’nin en büyük alüminyum dövme pres kapasitesiyle daha ağır ve teknik parçalar yüksek kaliteyle üretiliyor. İş süreçlerinde verimliliği artırmak amacıyla ERP sistemine geçilerek dijital dönüşüm yatırımları öncelikli hale getirildi. Yeni tesis sayesinde havacılık, savunma, otomotiv, raylı sistemler ve enerji sektörlerine daha hızlı, verimli ve sürdürülebilir çözümler sunmak hedefleniyor.

2022 yılından bu yana Sıfır Atık Belgesi’ne sahip olan Sistem Alüminyum, kaynak verimliliği, geri dönüşüm ve karbon yönetimi konularında sistematik çalışmalar yürütüyor. Şirket, üretim süreçlerinde kullanılan kimyasalların REACH ve RoHS standartlarına uygun olarak kullanıldığını, doğaya saygılı üretim anlayışını sürdürdüğünü belirtiyor. 2024 yılında Turquality Marka Destek Programı’na dahil olan Sistem Alüminyum, markalaşma ve ihracat gücünü küresel ölçekte pekiştirmeyi hedefliyor. Bu gelişme, şirketin uluslararası pazarlarda sürdürülebilir büyüme stratejisinin önemli bir adımını oluşturuyor. 2024 sürdürülebilirlik raporuna aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

https://www.sistemal.com/wp-content/uploads/2025/11/2024-surdurulebilirlik-raporu-tr.pdf

Sistem Alüminyum hakkında:

İhracat satış rakamlarıyla “Alüminyum Çubuk ve Profiller” kategorisindeki İDDMİB “İhracatın Metalik Yıldızları” ödül törenlerinde 2018, 2019, 2020, 2022 yılları birincilik 2023 yılında da ikincilik ödülleri kazanan Sistem Alüminyum, 4 kıtada 75 ülkeye ihracat gerçekleştiriyor. 30 yıllık deneyimi ve yenilikçi vizyonuyla alanına liderlik eden Sistem Alüminyum, Tekirdağ Ergene’de 330 bin metrekare alan üzerinde kurulu 120 bin metrekaresi kapalı tesislerde profil ve alüminyum kompozit paneller üretiyor. İstanbul Sanayi Odası (ISO) tarafından derlenen Türkiye'nin En Büyük 500 Sanayi Şirketi 2023 Listesi’nde 247. sırada yer alan Sistem Alüminyum, yıllık 103 bin ton alüminyum profil üretim kapasitesine sahip tesislerinde yapı, havacılık, denizcilik, otomotiv, beyaz eşya, elektrik ve enerji gibi sektörler için ürün ve hizmet geliştiriyor. CE, TSE, EN, statik toz boya uygulamaları için QUALICOAT ve eloksal uygulamaları için QUALANOD belgelerine sahip olan firma, IATF:16949 Otomotiv Kalite Yönetim Sistemi, EN9100 Havacılık ve Uzay Kalite Yönetim Sistemi ve ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi, UKCA belgesi, AS 9100 Kalite Yönetim Sistemleri belgesi gibi prestijli belgelere de sahip.