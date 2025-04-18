Sistem Alüminyum, düşük karbon oranıyla çevre dostu olan yeni ürünü VERDEX'i piyasaya sürdü

Yapı, otomotiv, havacılık, denizcilik, beyaz eşya, aydınlatma ve enerji gibi sektörler için özel ürünler ve çözümler geliştiren Sistem Alüminyum, sürdürülebilir üretim anlayışını bir adım öteye taşıyarak, çevresel etkileri azaltan yeni ürünü VERDEX'i geliştirdi. Alüminyumun yüzde 100 geri dönüştürülebilir özelliğinden yararlanılarak üretilen VERDEX, yüksek hurda kullanımı sayesinde, birincil ham madde kullanımını azaltarak doğal kaynakların korunmasına katkı sağlıyor. Ayrıca, üretim süreçlerinde düşük karbonlu birincil malzemeler entegre edilerek karbon emisyonu minimum seviyeye indiriliyor. Öte yandan ömrünü tamamlamış, metal hurdaları/atıkları tekrar üretim sürecine dahil edilmesiyle döngüsel ekonomiye de katkı sağlanıyor.

“Verimlilik artıyor çevresel etkiler azalıyor”

Sistem Alüminyum’un Ar-Ge ve inovasyon çalışmaları sonucunda geliştirdiği VERDEX, malzeme bileşimindeki yenilikçi yaklaşımıyla sürdürülebilir üretimde yeni bir standart oluşturuyor. VERDEX billetleri, çok daha yüksek oranda yüksek hurda alüminyum içererek yeni işlenmiş ikincil alüminyuma olan bağımlılığı azaltıyor.VERDEX’i farklı kılan en önemli unsur ise, fırın şarjının yaklaşık yüzde 86-87’sinin hurda alüminyumdan oluşmasıdır. Farklı tedarikçilerden temin edilen bu hurda, yüksek kalite standartlarına uygun olup, ek işlem gerektirmeden doğrudan fırın işlemine alınabiliyor. Öte yandan, tasarım sürecinde düşük karbonlu birincil malzemeler entegre ediliyor ve kullanılan alüminyumun minimum karbon emisyonuna sahip olması sağlanıyor. Ayrıca, hurda ayıklama, rafinasyon ve eritme süreçleri optimize edilerek hem kaynak verimliliği artırılıyor hem de yüksek mekanik performans ve kalite standartları korunuyor. Çevresel etkileri azaltan VERDEX, sürdürülebilirliğin ön planda olduğu inşaat, otomotiv ve tüketim malları üretimi gibi sektörler için önemli bir seçenek haline geliyor.

‘’Çevre dostu çözüm arayan sektörler için ideal seçenek’’

Geliştirdikleri yenilikçi ürün üzerine konuşan Sistem Alüminyum İcra Kurulu Başkanı Ayhan Yerekaban, ‘’Firma olarak her adımımızı geleceğe yeşil ve yaşanılabilir bir dünya bırakmak perspektifiyle atıyoruz. 9 ay önce başlattığımız “Düşük Karbonlu Ürün” projemizin birinci aşaması olan “Türkiye'nin en düşük karbonlu alüminyum billet’i” kısmını VERDEX adı altında başarıyla tamamladık.Yeni ürünümüz VERDEX, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda döngüsel ekonomi, sorumlu üretim ve iklim eylemi başlıklarında doğrudan etkili bir ürün olarak konumlanıyor. Doğadaki ham maddelerin sürdürülebilir kullanımını destekleyen yeni ürünümüzle, başta inşaat, otomotiv ve tüketim malları üretimi olmak üzere birçok sektörde çevre dostu çözümler arayan firmalar için ideal bir seçenek sunuyoruz. Yıllık üretim kapasitemizin 15 bin ton olacağını tahmin ediyoruz’’ dedi.