Sivriler Grup, yeni nesil konut projeleriyle büyüyor

ABDULLAH SÖNMEZ / ESKİŞEHİR

Eskişehir'de 1999 yılında kurulan, 2006’dan itibaren inşaat sektörüne adım atan Sivriler Grup, kentin modernleşen yüzüne katkı sunmaya devam ediyor. Güveni esas alan projeleriyle kısa sürede sektörde güçlü bir yer edindiklerini belirten Sivriler Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Sivri, “Küçük çaplı projelerle başlayan yolculuğumuz kısa sürede büyük projelere evrildi. Özellikle konut ihtiyacına çözüm üreten projelerimizle sektörde kendimize sağlam bir yer edindik. Bugün, bölgenin en prestijli projelerine imza atan bir marka konumuna yükseldik” diye konuştu.

Bugüne kadar hayata geçirdikleri projeler hakkında bilgiler veren Sivri, “Marina Batıkent Evleri gibi modern yaşam konseptleriyle öne çıkan projelerimiz var. Bu projede, hem estetik hem de teknolojiyi bir araya getirerek konforlu yaşam alanları sunduk. Ayrıca, yeşil alan düzenlemeleri ve çevre dostu yaklaşımlarımızla dikkat çekiyoruz. Öne çıkan bir diğer projemiz ise sosyal donatı alanlarıyla çevreyi zenginleştiren Yaşam Kent Konutları. Batıkent, Vadişehir, Aşağı Söğütönü’nde birçok proje hayata geçirerek müşterilerimize ‘yalnızca bir ev değil, bir yaşam tarzı’ sunmayı hedefledik” dedi.

Ulusal çapta projelere imza atmayı hedefliyor

Gelecek planları hakkında da açıklamalarda bulunan Ahmet Sivri, çevreye duyarlı ve yenilenebilir enerjiye odaklanan projeler geliştirmeyi öncelik olarak gördüklerini dile getirdi. Sivri, “Eskişehir’in ihtiyaçlarına yönelik yeni nesil konut projeleri üzerinde çalışıyoruz. Bu projelerde yenilenebilir enerji ve çevre dostu malzemeler kullanarak hem sürdürülebilirliği artırmayı hem de bölgesel kalkınmaya destek olmayı hedefliyoruz. Uzun vadede ulusal çapta projelere imza atarak sektördeki etkimizi genişletmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Sivriler Grup olarak kentsel dönüşüm projelerinde de yer aldıklarını açıklayan Ahmet Sivri, sözlerine şöyle devam etti: “Bu projelerde hak sahiplerinin beklentilerinin birbiriyle çelişmesi ve sürecin uzamasına neden olan bürokratik işlemler gibi zorluklarla karşılaştık. Ancak, iletişim ve şeffaflık ilkemiz sayesinde bu sorunların üstesinden gelerek projelerimizi başarıyla tamamladık. İlerleyen süreçte bu alandaki projelerde aktif olarak yer almayı planlıyoruz. Yerel yönetimlerle ve devlet kurumlarıyla sürekli iletişim halinde çalışıyoruz. Bu iş birliği, projelerin hızlı ilerlemesi ve sorunların daha çabuk çözülmesi için çok önemli. Ancak, süreçlerin daha verimli hale gelmesi için, özellikle izin ve ruhsatlandırma aşamalarında daha dijital ve entegre bir sistemin kurulması gerektiğini düşünüyoruz.”

Eskişehir’in inşaat sektöründe karşılaştığı bazı zorluklara da dikkat çeken Ahmet Sivri, en önemli sorunların yeni imar alanlarının olmaması ve yüksek arsa maliyetleri olduğunu belirtti. İmar yönetmeliklerindeki bölgesel farklılıkların yarattığı karmaşanın projelerin hızını ve verimliliğini olumsuz etkileyebildiğine vurgu yapan Sivri, “Malzeme temini konusunda zaman zaman lojistik sorunlar yaşanabiliyor ve maliyetler sürekli artış gösteriyor. İş gücü kalitesi ise sektördeki bir diğer önemli problem. Gençlerin inşaat sektörüne olan ilgisinin azalması, uzmanlaşmış kadrolar oluşturmayı zorlaştırıyor. İmar yönetmelikleri ise bazen bürokratik süreçleri uzatarak projelerin gecikmesine yol açabiliyor. Çözüm olarak, sektöre özel teşvik paketleri, lojistik ağların güçlendirilmesi ve eğitim yatırımlarıyla nitelikli iş gücünün artırılması gerekiyor. Bu sorunların çözümü için sektörel düzenlemelerin basitleştirilmesi ve iş gücünün nitelik kazanmasını destekleyecek eğitim programlarının da artırılması gerekiyor. Yerel yönetimler ve özel sektör arasındaki iletişim de bu süreçte daha etkin hale getirilmeli” şeklinde konuştu.

“Daha etkin dönüşüm için devlet desteği artmalı”

Eskişehir’in deprem riski taşıyan bir bölgede bulunması nedeniyle kentsel dönüşüm projelerinin büyük önem taşıdığını sözlerine ekleyen Ahmet Sivri, şehirde mevcut kentsel dönüşüm projelerinin finansman ve hukuki sorunlar nedeniyle yavaş ilerlediğini aktardı. Daha etkin bir dönüşüm için devlet desteğinin artırılması gerektiğine dikkat çeken Sivri, hak sahipleriyle geliştiriciler arasındaki anlaşmazlıkların çözümüne yönelik hızlı mekanizmalar oluşturulması gerektiğinin de altını çizdi.