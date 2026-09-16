SK Hynix, ABD'de ilk bellek çipi üretimi için Intel'in Ohio fabrikasına talip oldu

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SK Hynix, üretim haritasını değiştiriyor. Şirket, uzun yıllardır Güney Kore merkezli yürüttüğü bellek üretimini ABD'ye taşıma kararı aldı. Yeni adresin, Intel'in Ohio'da kurduğu Silikon Kalp Bölgesi (Silicon Heartland) olarak bilinen dev çip kompleksi olması planlanıyor.

Masada iki formül var

Üzerinde çalışılan ilk formül, Ohio'daki fabrikanın bir bölümünün SK Hynix tarafından kiralanarak bellek üretimine dönüştürülmesi. Bu yöntem, şirketin yıllar sürecek fabrika inşaatını beklemeden hızlıca üretime geçmesini sağlayacak.

İkinci formül ise çok daha büyük bir yapı öngörüyor. Intel, SK Hynix ve büyük bulut sağlayıcılarının ortak olduğu yeni bir şirket kurulması gündemde. Bu ortaklık modeli ile bulut şirketleri artan bellek ihtiyacını garanti altına alırken, Intel de Ohio yatırımının finansal yükünü paylaşmış olacak.

Neden Ohio, neden şimdi?

Bu hamlenin arkasında üç temel neden var. Birincisi, yapay zeka. Özellikle yapay zeka işlemcilerinde kullanılan HBM (Yüksek Bant Genişlikli Bellek) çiplerine olan talep patlamış durumda ve SK Hynix bu alanda dünyanın bir numaralı tedarikçisi. ABD'de üretim, en büyük müşterilere daha yakın olmayı sağlayacak.

İkincisi, Washington'ın yerli üretim baskısı. ABD yönetimi, kritik çiplerin Amerika'da üretilmesi için küresel üreticilere yönelik teşvik ve tarife politikalarını sıkılaştırıyor.

Üçüncüsü ise Intel'in durumu. 2022'de 100 milyar dolarlık yatırımla duyurulan Ohio kampüsünün açılışı 2030-2031'e ertelenmişti. SK Hynix ile yapılacak bir iş birliği, kampüsün atıl kalmasının önüne geçecek.

SK Hynix'in halihazırda Indiana'da 3,87 milyar dolarlık bir çip paketleme tesisi inşaatı devam ediyor. Ohio planı gerçekleşirse, şirket ilk kez paketlemenin ötesine geçip ABD'de sıfırdan DRAM üretimi yapmış olacak.

Seul'ün onayı kritik eşik

Bu tür ileri teknoloji üretiminin ülke dışına taşınması, Güney Kore'de milli teknoloji kapsamında özel izne tabi. Bu nedenle nihai anlaşma için Seul'den gelecek onayın da sürecin bir parçası olması bekleniyor.