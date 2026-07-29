SK Hynix ikinci çeyrek finansal sonuçlarında güçlü büyüme kaydedildi

Şirketin ilgili dönemdeki faaliyet karı, bir önceki yılın aynı döneminde kaydedilen 9,2 trilyon won seviyesine kıyasla 6 kattan fazla artış göstererek 60,5 trilyon won olarak gerçekleşti. Bu hacimle birlikte operasyonel karlılıkta tarihi zirvelerden biri görülmüş olsa da finans piyasalarının 64 trilyon won yönündeki konsensüs beklentisinin bir miktar altında kalındı. Ancak beklentilerdeki bu ufak sapmaya rağmen operasyonel nakit akışının gücünü koruduğu dikkat çekiyor.

Yatırım varlıklarının net kara etkisi

Mali tabloların net kar kalemi incelendiğinde ise yatırım varlıklarından elde edilen kazançların bilançoya pozitif yansıdığı görülüyor. Dönem içinde yatırım varlıklarından kaynaklanan 63,3 trilyon wonluk kazancın da doğrudan desteğiyle şirketin net karı, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre 13 kattan fazla artış kaydederek 93,9 trilyon won seviyesine tırmandı. Bu durum, şirketin finansal portföy yönetiminin operasyonel karlılığı destekleyici bir kaldıraç işlevi gördüğünü kanıtladı.