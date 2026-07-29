SK Hynix ikinci çeyrek finansal sonuçlarında güçlü büyüme kaydedildi
Küresel yarı iletken ve bellek üreticilerinden SK Hynix, yılın ikinci çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarında gelir ve karlılık oranlarında çok katmanlı bir büyüme performansı ortaya koydu. Şirketin açıkladığı verilere göre, nisan-haziran dönemini kapsayan ikinci çeyrek geliri yıllık bazda %257 oranında dikkate değer bir artış göstererek 79,3 trilyon won seviyesine ulaştı. Yapay zeka teknolojilerine yönelik küresel çip talebinin artmaya devam etmesi, şirketin operasyonel hacmini genişleten ana unsurlar arasında yer aldı.
Şirketin ilgili dönemdeki faaliyet karı, bir önceki yılın aynı döneminde kaydedilen 9,2 trilyon won seviyesine kıyasla 6 kattan fazla artış göstererek 60,5 trilyon won olarak gerçekleşti. Bu hacimle birlikte operasyonel karlılıkta tarihi zirvelerden biri görülmüş olsa da finans piyasalarının 64 trilyon won yönündeki konsensüs beklentisinin bir miktar altında kalındı. Ancak beklentilerdeki bu ufak sapmaya rağmen operasyonel nakit akışının gücünü koruduğu dikkat çekiyor.
Yatırım varlıklarının net kara etkisi
Mali tabloların net kar kalemi incelendiğinde ise yatırım varlıklarından elde edilen kazançların bilançoya pozitif yansıdığı görülüyor. Dönem içinde yatırım varlıklarından kaynaklanan 63,3 trilyon wonluk kazancın da doğrudan desteğiyle şirketin net karı, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre 13 kattan fazla artış kaydederek 93,9 trilyon won seviyesine tırmandı. Bu durum, şirketin finansal portföy yönetiminin operasyonel karlılığı destekleyici bir kaldıraç işlevi gördüğünü kanıtladı.