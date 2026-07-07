SK Hynix’ten küresel likidite operasyonu: Milyar dolarlık yapay zeka fonları Güney Kore’ye dönüyor

Küresel yapay zeka donanım pazarının en kritik oyuncularından biri olan teknoloji devi SK Hynix, uluslararası finans çevrelerinde geniş yankı uyandıran bir likidite operasyonuna imza atıyor. Firmanın ABD borsalarında gerçekleştirdiği Amerikan Depozito Hissesi arzı kanalıyla topladığı fonların ilk bölümü, temmuz ayı ortasında Güney Kore’ye transfer edilecek. Dolar cinsinden elde edilen bu kaynağın yerel para birimi wona dönüştürülmesi süreci, spot döviz piyasalarında şimdiden hareketliliğe neden oluyor.

Yapay zeka rallisinde büyük ölçekli sermaye girişi yaşanıyor

Söz konusu kaynak aktarımının arkasında, küresel yapay zeka altyapı yatırımlarının yarattığı devasa talep patlaması yer alıyor. SK Hynix, bu konjonktürü nakde çevirmek adına ABD piyasalarında büyük ölçekli bir hisse satışı başlatarak finans tarihinin en büyük sermaye artırımlarından birine imza attı. Toplanan fonların kademeli olarak temmuz ve ağustos ayları boyunca döviz vadeli işlemleri ve spot piyasa operasyonlarıyla ülkeye sokulması planlanıyor.

Getirilen kaynak yerli fabrikalara sermaye ve para birimine likidite desteği sağlıyor

Yurt dışından getirilecek milyarlarca dolarlık bu finansman, Güney Kore sınırları içerisindeki üretim hatlarının genişletilmesinde kullanılacak. Yatırım planlamasının odağında, ülkede kurulacak yeni çip fabrikalarının inşası ve yüksek teknolojiye sahip yarı iletken üretim ekipmanlarının tedariki yer alıyor. Operasyonun makroekonomik boyutu incelendiğinde ise döviz girdisinin, son dönemde ABD doları karşısında zayıf seyreden wona kritik bir nefes aldırma potansiyeli taşıdığı görülüyor.

Devasa fon hareketi piyasa dengelerini ve stratejik projeksiyonları etkiliyor

Uluslararası finans çevreleri, söz konusu sermaye transferinin yerel hisse senedi piyasaları ve döviz dengeleri üzerindeki yansımalarını yakından takip ediyor. Şirketin ABD listelemesi aracılığıyla küresel yarı iletken endekslerinde edineceği ağırlık, hisse senedi rasyolarında yukarı yönlü yeni bir fiyatlama döngüsü başlatma potansiyeli barındırıyor. Diğer taraftan, sisteme girecek yoğun döviz likiditesinin spot piyasada yaratabileceği ani dalgalanmaları önlemek amacıyla, ekonomi yönetiminin nakit akışını zamana yayacak vadeli işlem koruma mekanizmalarını devreye aldığı gözleniyor.