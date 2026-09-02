Skechers, okula dönüş ürünlerini ‘İlk Günden Çok Rahat’ mottosuyla satışa çıkardı

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

Okulların açılmasına sayılı günler kala çocukları arkadaşlarıyla buluşma heyecanı sararken, ailelerde de yeni dönem hazırlıkları hız kazanıyor. İlk ders zilinden hareketli teneffüslere, okul bahçesindeki oyunlardan okul sonrası aktivitelere uzanan yoğun tempoda çocukların gün boyu özgürce koşup oynamasını sağlayan tasarımlar öne çıkıyor. Farklı okul kombinlerine kolayca uyum sağlayan ışıklı, neşeli ve pratik modeller de ailelerin alışveriş listesinde ilk sıralarda yerini alıyor.

Her tarza ve maceraya uygun seçenekler

Skechers’ın yeni dönem çocuk koleksiyonu; okul rutini, oyun saatleri, günlük aktiviteler ve hafta sonu maceraları için sportif ve renkli alternatifleri bir araya getiriyor. Farklı yaş gruplarına yönelik ayakkabı ve tekstil seçenekleriyle geniş bir seçki sunuyor.

Koleksiyonun en dikkat çeken serilerinden Skechers Garage, dinamik tasarımı ve sürpriz oyuncak araba detayıyla okula dönüşü eğlenceli bir keşfe dönüştürüyor. Miniklerin hayal gücüne dokunan bu modeller, ayakkabı seçimini keyifli bir deneyim haline getiriyor. Kız çocuklarının favorisi Donut Kitty modelleri ise sevimli figürü ve donut detaylarıyla okul kombinlerine tatlı ve renkli bir dokunuş katıyor.

Daha klasik ve sportif bir görünüm arayanlar için Retro-Graph ve Mega-Quake serileri güçlü alternatifler sunarken Elite Sport Tread koleksiyonu, hafif yapısıyla gün boyu devam eden okul temposuna konforla eşlik ediyor.

Sezonun öne çıkanları, sadece ayakkabı koleksiyonuyla sınırlı değil. Tekstil ve çanta koleksiyonundan taşan kalpler, figürler, kolej esintisi taşıyan eşofmanlar, tüm miniklerin vazgeçilmezi olmaya aday.

Farklı renk ve tasarım seçenekleriyle Skechers, bu sezon da okula atılan ilk adımla başlayan hareketli maratonda miniklerin her anına eşlik ederek okula dönüşü “İlk Günden Çok Rahat” bir deneyime dönüştürmeyi hedefliyor.