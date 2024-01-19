Skyland HOM'dan geleceğin tasarımcılarına destek

Dünyanın ve Türkiye’nin en seçkin tasarım ve dekorasyon markalarını tek çatı altında toplayan Skyland HOM Dekorasyon Merkezi, geleceğin iç mimarları olacak üniversite öğrencilerini “Mekanda Algısal Tasarım” başlıklı bir panelde buluşturuyor.

27 Ocak Cumartesi günü gerçekleşecek etkinlikte 10’dan fazla üniversitede mimarlık, iç mimarlık ve endüstriyel tasarım bölümlerinde öğrenim gören öğrenciler, panele ücretsiz katılım sağlayabilecekler.

Mimarlık ve tasarım alanında etkinlik, eğitim, workshop hizmetleri sunan LiveArch tarafından düzenlenecek “Mekanda Algısal Tasarım” panelinde konusunda uzman isimler konuşmacı olarak yer alacak.

Avrupa ve Türkiye’nin önde gelen 60’dan fazla mobilya markasını tek bir çatı altında toplayan Skyland HOM Dekorasyon Merkezi, geleneksel hale getirdiği etkinlikler ile genç tasarımcılara destek olmayı sürdürüyor.