Slayz Kurucu Ortağı Gemici: ABD borsalarına yatırım bir kaçış değil fırsat arayışı

Türkiye’de özellikle pandemiyle birlikte yatırımcı sayısı tarihi seviyelere ulaştı. Son 5 yılda Borsa İstanbul’daki işlem hacmi ve halka arz sayısındaki artış, yatırımcı tabanının büyüdüğünü ortaya koyuyor. Aynı dönemde kripto varlıklar gibi alternatif piyasalarda da önemli bir deneyim kazanıldı. Ancak yatırımcılar, yalnızca yerel fırsatlarla sınırlı kalmak istemiyor.

ABD borsalarına yönelim, daha geniş bir yatırım evrenine erişme isteğiyle paralel ilerliyor. Yatırımcıların yeni fırsat arayışlarıyla ABD borsalarına yöneldiğini belirten Slayz Kurucu Ortağı Caner Gemici, bu eğilimin nedenlerine ve yatırımcı davranışlarındaki dönüşüme ilişkin görüşlerini paylaştı.

“Bugün Türkiye’de yatırımcı profiline baktığımızda, giderek daha bilinçli ve fırsat odaklı bir tablo görüyoruz. Yatırımcılar yalnızca mevcut piyasalarda kalmak istemiyor, farklı alanları ve farklı coğrafyaları da radarına alıyor. Bu noktada ABD borsaları, hem derinliği hem de sunduğu fırsat çeşitliliğiyle öne çıkıyor.

Farklı piyasalara açılma isteği, yatırımcıların portföylerini çeşitlendirme ihtiyacını güçlendiriyor

Yatırımcıları ABD borsalarına çeken birkaç temel etmen var. Öncelikle, dönemsel dalgalanmalar yatırımcıları farklı piyasalara ve enstrümanlara yönlendirebiliyor. Türkiye’de zaman zaman yaşanan volatilite, yatırımcıların daha dengeli bir portföy oluşturma ihtiyacını gündeme getiriyor. Bunun örneklerini biz platformumuzda da görüyoruz. Slayz’da işlem gerçekleştiren kullanıcıların yüzde 93’ü bu sebeplerden dolayı ABD borsalarında işlem gerçekleştiriyor. Bunun hem BIST’e hem de ABD borsalarına yatırım yapma imkânı sunan bir platform için önemli bir oran olduğunu düşünüyoruz.

Öte yandan, portföy çeşitliliği ihtiyacı da kritik bir faktör. Yatırımcılar sadece tek bir ülkenin varlıklarına bağlı kalmak istemiyor. ABD borsaları, piyasa derinliği ve işlem hacmiyle bu çeşitlendirme için önemli bir alan sunuyor.

Küresel trendler ve fırsat çeşitliliği yatırımcıları ABD’ye çekiyor

Küresel ölçekteki trendler de bu ilgiyi besliyor. Örneğin yapay zekâ, biyoteknoloji veya yeşil enerji gibi alanlardaki gelişmeler, ABD piyasalarında çok daha hızlı şekilde yatırım fırsatına dönüşüyor. Bu sektörlerde faaliyet gösteren büyük ölçekli şirketlere erişim imkânı, yatırımcılar açısından cazibeyi artırıyor.

Elbette, son yıllarda BIST’te halka arz sayısında ciddi bir artış yaşandı. Bu, yatırımcı tabanının büyümesine katkı sağladı. Ancak ABD ile karşılaştırıldığında seçenekler hâlâ sınırlı. Yatırımcıların yöneliminde, fırsat çeşitliliği ve erişim kolaylığı önemli rol oynuyor.

Özetle, ABD borsalarına olan ilgi Türk borsasından bir kaçış değil. Aksine, yerel fırsatları küresel fırsatlarla birleştirme arzusunun yansıması. Slayz olarak biz de yatırımcılara hem Borsa İstanbul’da hem de ABD borsalarında işlem yapma imkânı sunarak bu ihtiyaca cevap veriyoruz. Amacımız, yatırımcıların portföylerini daha dengeli, daha geniş ve daha geleceğe dönük şekilde yönetmelerine destek olmak."