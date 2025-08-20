Slayz Kurucu Ortağı Gemici: Faiz indirimleri portföylerdeki hisse ağırlığını artıracaktır

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği Enflasyon Raporu toplantısı, sadece hedefleri değil, piyasaların önümüzdeki döneme dair beklentilerini de şekillendirdi.

Faiz indirimleriyle birlikte yatırımcıların daha dengeli bir portföy tercih edebileceğini belirten Slayz Kurucu Ortağı Caner Gemici, piyasalara ilişkin beklentilerini paylaştı.

Slayz Kurucu Ortağı Caner Gemici, şu sözleri kullandı:

“TCMB, 2025 ve 2026 enflasyon tahminlerini yukarı yönlü revize ederek, enflasyona karşı sıkı duruşun korunacağı mesajını net bir şekilde verdi. Bu, kısmen piyasanın faiz indirimi beklentilerini törpüleyebilecek bir sinyal.

Ancak diğer tarafta, enflasyondaki düşüş eğiliminin devam etmesi halinde faiz indirimlerinin sürmesi hâlâ masada. Kademeli faiz indirimleri, yatırımcıların portföy tercihlerinde önemli değişimlere yol açabilir. Zira politika faizi her indirildiğinde, mevduat ve para piyasası fonları gibi risksiz enstrümanların cazibesi bir miktar azalırken, hisse senedi gibi riskli varlıklara yönelim eğilimi güçlenir.

BIST 100, aylık bazda reel olarak en iyi getiri sağlayan yatırım araçlarından biri oldu

Son indirimin ardından yaşananlar bunun somut bir örneği. Jeopolitik gelişmelerin de desteğiyle Borsa İstanbul güçlü bir yükseliş kaydetti. BIST 100, aylık bazda reel olarak en iyi getiri sağlayan yatırım araçlarından biri haline geldi. Yabancı yatırımcıların son haftalarda hızlanan alımları, yükselişin sadece iç dinamiklerle değil, dışarıdan gelen fon akışıyla da beslendiğini gösteriyor.

Burada yatırımcı açısından kritik soru şu: “Faiz indirimleri devam eder mi ve borsa bundan nasıl etkilenir?” Cevap, TCMB’nin enflasyonu kontrol altında tutma kararlılığında saklı. Banka, enflasyonu dizginleyene kadar pozitif reel faiz politikasını sürdürmeye niyetli. Yani politika faizi, enflasyonun üzerinde kalmaya devam edecek. Bu da, mevduat ve risksiz enstrümanların portföylerdeki yerini koruyacağı anlamına geliyor.

Yatırımcılar dengeli bir portföy tercih edebilir

Dolayısıyla önümüzdeki dönemde portföy yönetimi iki yönlü bir strateji gerektirebilir. Bir yanda faiz indirimleriyle risk iştahı artacak ve hisse senetlerine olan talep yükselecek. Diğer yanda, pozitif reel faiz politikası risksiz getirilerin cazibesini sürdürecek. Bu tablo, yatırımcıyı tamamen “ya hep ya hiç” kararlarından uzaklaştırıp, dengeli bir dağılıma yönlendirecek.

Kısacası, TCMB’nin mesajlarını okurken sadece indirim ya da artırım ihtimaline takılıp kalmamak gerekiyor. Asıl mesele, faiz patikasının portföylerdeki risk–getiri dengesini nasıl şekillendireceğini görmekte. Önümüzdeki dönemde borsa fırsatlar sunabilir, ancak risksiz limanları tamamen terk etmek, denizin hâlâ dalgalı olduğunu unutturmasın.”