Smart City Partners (SC&P) küresel arenada ses getirmeye devam ediyor

Garanti BBVA Partners bünyesinde yer alan Türkiye merkezli derin teknoloji şirketi Smart City and Partners (SC&P), EyeOnBlue platformları ile doğal afet erken uyarı sistemlerinden enerji altyapısı analizine, çevresel risk tespitinden sürdürülebilirlik çözümlerine kadar geniş bir alanda ulusal ve uluslararası kurumların dikkatini çekiyor.

NATO Hackathon başarıları, küresel girişimcilik yarışmalarındaki dereceleri ve Finlandiya’da yürütülen stratejik iş birlikleriyle şirket küresel arenada ses getirmeye devam ediyor.

2019 yılında Ankara’da kurulan Smart City and Partners (SC&P), uydu-uzay verilerini işleyerek çevresel ve iklimsel riskleri tespit eden EyeOnBlue platformları ile hem Türkiye’de hem dünyada dikkat çeken öncü derin teknoloji şirketleri arasına girdi.

ESA ve NASA gibi uluslararası uzay ajanslarıyla uydu veri sağlayıcıları üzerinden kurduğu teknik altyapı, yapay zekâ ve derin öğrenme tabanlı analiz motorları, IoT entegrasyonları ve coğrafi karar destek sistemleri sayesinde görünmeyen bilgileri görünür kılan SC&P, kritik risklerin henüz ortaya çıkmadan öngörülmesini mümkün kılıyor.

Şirket; hidroelektrik, güneş ve rüzgâr santrallerinin çevresel risk analizlerinden, maden sahaları ve belediyeler için toprak kayması, sel, yangın, dolu ve benzeri afetlerin erken uyarı mekanizmalarına; sigorta ve bankacılık sektöründe kuraklık nedeniyle santral kapanma riski gibi finansal etkileri modelleyen projeksiyonlara kadar geniş bir hizmet ağına sahip.

Şirket; hidroelektrik, güneş ve rüzgâr enerji santrallerinin üretim verimliliklerinin uzaktan algılama ve yapay zekâ tabanlı çözümlerle optimize edilmesi, çevresel ve operasyonel risklerin detaylı şekilde analiz edilmesi ve zemin hareketlerinin (deformasyon, toprak kayması, çökmeler) yüksek hassasiyetle izlenmesi gibi geniş bir hizmet ağına sahip.

Ayrıca sel, yangın, dolu ve benzeri afetler için erken uyarı mekanizmaları ve mekânsal risk haritaları geliştiren SC&P; enerji üretimindeki kayıplar, kuraklık nedeniyle hidroelektrik santrallerinin kapanma riski ve aşırı hava olaylarının güneş ve rüzgâr santralleri üzerindeki etkileri gibi kritik unsurları da modelleyerek sigorta ve bankacılık sektörü için gelişmiş risk projeksiyonları üretiyor.

Bu sayede, sigortadan enerjiye, bakanlıklardan belediyelere, inşaattan madene savunmadan tarıma kadar pek çok sektöre özel verilerle, şirketlerin bugün ve yarın verecekleri kararları destekleyecek mekanizmaları sağlıyor, riskleri önceden görmelerine olanak tanıyor.

Görünmeyeni gören teknoloji: EyeOnBlue

SC&P, EyeOnBlue platformları ile pek çok uydu sağlayıcısından (Ticari Uydular, ESA, NASA) gelen farklı tipte radar, optik, SAR ve LIDAR verilerini tamamen kendi üretimi olan özel yapay zekâ algoritmalarıyla işleyerek karar vericilere kritik iç görüler sunuyor.

“Görünmeyeni görme” mottosuyla geliştirilen platform, kurumların iklim krizinin etkileri karşısında daha dayanıklı ve sürdürülebilir operasyonlar kurmasını sağlıyor.

Enerji şirketleri için iletim hatlarına yaklaşan ağaçların tespit edilmesi, baraj havzalarında buharlaşma ve iklimsel kuraklık risk analizleri, şehir yönetimleri için orman yangını ihtimalinin günler öncesinden belirtilerle tahmin edilmesi, finans sektörüne bölgesel risk skorlaması gibi çözümler EyeOnBlue’nun uygulamalarından sadece birkaçı.

SC&P’nin çözümleri, hem yerli hem uluslararası kurumlarda operasyonel verimliliği artırırken, maliyetleri düşüren ve sürdürülebilirlik hedeflerine doğrudan katkı sağlayan etkiler yaratıyor.

Teknolojik yetkinlik: Yazılım güvenlik belgeleri, IoT entegrasyonları ve küresel sertifikasyonlar

SC&P, Sanayi Bakanlığı tarafından verilen yazılım yetki ve güvenlik belgelerine sahip yapısıyla ve sahip olduğu Teknogirişim rozetleriyle, kurumsal düzeyde en yüksek güvenlik ve kalite standartlarını karşılayan bir derin teknoloji şirketi.

Aynı zamanda ESA ve NASA’dan aldığı sertifikasyonlar, radar/sar görüntüleme ve uzaktan algılama alanındaki uzmanlığını uluslararası seviyede teyit ediyor.

IoT tabanlı sensörlerle uydu verilerini sahadan gelen gerçek zamanlı verilerle eşleştirme kabiliyeti, SC&P EyeOnBlue platformlarının doğruluk ve güvenilirlik konusundaki rekabet avantajını artırıyor.

Uluslararası başarılarla büyüyen bir Türk teknoloji şirketi

SC&P, son üç yılda ulusal ve küresel arenada önemli başarılara imza attı:

Entrepreneurship World Cup (EWC) – Top 100 Global Startup (2025)

10 bin girişim arasında ilk 60’a girerek SC&P EyeOnBlue platformlarının küresel potansiyelini tescilledi.

Enerji Dolu F2rler Birincilik Ödülü (2025)

EyeOnBlue Fire projesiyle OEDAŞ tarafından düzenlenen inovasyon yarışmasında birinci oldu.

INBattle Golden Ticket to Silicon Valley (2025)

SC&P, Draper University Golden Ticket kazanarak Silikon Vadisi’ne giriş hakkı elde etti ve ABD pazarında iş birlikleri için yeni fırsatlara ulaştı.

Bilkent Üniversitesi Get In The Ring Şampiyonluğu (2025) Girişimcilik ekosisteminde uluslararası arenaya açılmanın kapılarını aralayan önemli bir derece.

NATO Innovation Hackathon 2025 – İlk 10 Başarısı

HeliGuard AI projesiyle 60’tan fazla takım arasından öne çıkarak Türkiye’nin teknoloji potansiyelini NATO sahnesine taşıdı.

CK Enerji Dinamik Programı Demo Day Birinciliği (2024)

Enerji nakil hatlarının risk tespiti projesiyle birinci oldu.

2024 KWORKS Accelerator Programı

Koç Topluluğu destekli hızlandırma programına seçilen SC&P, iş geliştirme kaslarını güçlendirdi.

2023 Big Bang Startup Challenge Finalisti

İTÜ ARI Teknokent’in küresel girişimcilik yarışmasında finale kalan şirket, global yatırımcı ağının radarına girdi.

Uludağ Ekonomi Zirvesi – Stars of Region Yarışması 4.’lük (2019)

Girişimcilik dünyasında tanınırlığını artıran ilk büyük başarı.

Bu başarılarla SC&P, Türkiye’den doğan ancak global ölçekte rekabet eden derin teknoloji şirketleri arasındaki yerini sağlamlaştırdı.

Finlandiya ile stratejik teknoloji iş birlikleri, Bakü’de ofis.

Business Finland ve Sisu Factory Accelerator tarafından seçilen 7 Türk şirketinden biri olan SC&P, Avrupa pazarında güçlü bağlantılar kurdu.

2026’nın ilk çeyreğinde Finlandiya ofisini açacak olan SC&P, Avrupa operasyonlarını tamamen bu merkezden yürütecek.

2025 Kasım ayı içinde de Azerbaycan başta olmak üzere Türk Cumhuriyetleri ile de stratejik iş birliklerine başlayan SC&P, başta Bakü olmak üzere Türk Cumhuriyetleri’nde de 2026’nın ikinci yarısında yeni ofisini açacak.

Bu stratejik adımlarla, SC&P EyeOnBlue platformları tüm dünyada enerji, sigorta, kamu yönetimi ve çevresel analiz sektöründe önemli bir oyuncu olacak.

Kurucu Anıl Sevinç: Türkiye’den çıkarak dünyada güzel işler başarmak bize güç veriyor

SC&P’nin kurucusu, CEO’su ve aynı zamanda ekolojik felaketlerin kökenlerini ve teknolojiyle nasıl önlenebileceğini çarpıcı bir dille alan Atlas’ın Sesi kitabının yazarı olan Anıl Sevinç, şirketin başarısını şöyle değerlendirdi:

“Teknolojiyi insan hayatını iyileştirmek için kullanan bir ekip kurduk. Başarılarımız bizi motive ediyor; çünkü bu başarılar sadece bir girişimin değil, Türkiye’nin teknoloji üretme kapasitesinin göstergesi. Türkiye’den çıkıp dünyada güzel işler başarmak, farklı ülkelerde, farklı sektörlerde çözüm ortağı olarak tercih edilmek bizim için büyük bir gurur kaynağı. Bunun yanı sıra yaptığımız işlerle daha yaşanabilir ve sürdürülebilir bir dünyaya katkı sağladığımızı bilmek de öyle. EyeOnBlue ile görünmeyeni görünür kılmaya, geleceğin risklerini bugünden okuyarak hem kurumlara hem topluma gerçek bir değer sunmaya devam edeceğiz.”