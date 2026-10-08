Smart Güneş ile Arçelik arasında 19,5 milyon dolarlık anlaşma
Smart Güneş Enerjisi'nin bağlı ortaklığı Smart Güneş Enerji Ekipmanları Pazarlama AŞ, Arçelik Pazarlama AŞ ile 19,5 milyon dolar tutarında güneş paneli üretimine yönelik tedarik sözleşmesi imzaladı.
Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret AŞ'nin bağlı ortaklığı Smart Güneş Enerji Ekipmanları Pazarlama AŞ ile Arçelik Pazarlama AŞ arasında 19,5 milyon dolar tutarında güneş paneli üretimine yönelik tedarik sözleşmesi imzalandı.
Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yaptığı açıklamaya göre, yeni iş ilişkisinin 7 Ekim 2026 tarihinde başlaması öngörüldü.
Smart Güneş, söz konusu iş ilişkisinin şirketin ciro ve karlılığına olumlu katkı sağlamasının beklendiğini bildirdi.