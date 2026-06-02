Smart Güneş'ten 10 milyon dolarlık satış anlaşması
Smart Güneş Teknolojileri, Türkiye genelindeki bayi ve satış noktalarıyla 10 milyon doların üzerinde güneş paneli satış sözleşmeleri imzaladığını duyurdu.
Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklamada yeni iş imzaladığını bildirdi.
Şirket, Türkiye genelindeki bayi ve satış noktalarıyla güneş paneli satışına yönelik toplam 10,04 milyon dolar tutarında sözleşme imzaladığını belirtti.
Satışa konu güneş panellerin yıl sonuna kadar kademeli olarak teslim edilmesinin planlandığı ifade edildi.