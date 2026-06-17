Smart Güneş'ten 13,3 milyon dolarlık GES anlaşması

Smart Güneş Enerji'nin bağlı ortaklığı Smart Güneş Enerji Ekipmanları Pazarlama, yeni bir iş sözleşmesi imzaladığını duyurdu.

Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre, yurt içinde faaliyet gösteren kurumsal bir müşteri ile depolamalı güneş enerjisi santrali projesi için anlaşmaya varıldı.

Sözleşme kapsamında depolamalı güneş enerjisi santralinin anahtar teslim olarak kurulacağı ifade edildi.

Taraflar arasında imzalanan sözleşmenin toplam bedelinin 13,35 milyon dolar olduğu belirtildi.