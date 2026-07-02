Smart Güneş'ten Arçelik ile 4 milyon dolarlık tedarik anlaşması
Smart Güneş Enerji'nin bağlı ortaklığı, Arçelik Pazarlama ile 4 milyon dolarlık güneş paneli tedarik sözleşmesi imzaladı.
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Smart Güneş Enerji, bağlı ortaklığı Smart Güneş Enerji Ekipmanları Pazarlama A.Ş. ile Arçelik Pazarlama A.Ş. arasında yeni bir tedarik sözleşmesi imzalandığını duyurdu.
Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre, sözleşme kapsamında Arçelik Pazarlama'ya güneş paneli tedariki gerçekleştirilecek.
İmzalanan sözleşmenin toplam bedelinin 4,01 milyon dolar olduğu bildirildi.