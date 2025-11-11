SMS Grup İnşaat Almanya’da konut üretimine hazırlanıyor

Hüseyin GÖKÇE

ANKARA

Serhat Öztürk tarafından 1997 yılında kurulan SMS Grup İnşaat A.Ş’nin ağırlıklı olarak özel sektöre işler yaptığını belirten SMS Grup CFO’su Semih Öztürk, ilerleyen dönemde özellikle Adalet Bakanlığı’na çok sayıda adalet sarayı ve cezaevi projeleri gerçekleştirdiklerini aktardı.

2011 yılında başladıkları Pasikfik Holding’in Next Level projesini 2013’te tamamladıklarını ifade eden Öztürk, Sinpaş’a da Altın Oran. Ege Vadisi, Şişli-Bomonti’de Queen Elizabeth projelerini tamamladıklarını kaydetti.

“Son yıllarda savunma sanayine yoğunlaştık”

Son 4-5 yıldır savunma sanayi şirketlerine yönelik taahhüt projelerine odaklandıklarını dile getiren Semih Öztürk; Aselsan, Havelsan ve Roketsan’a Türkiye’nin çeşitli illerinde çok sayıda proje yaptıklarını belirtti.

Bunların yanı sıra Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın ihale ettiği küçük sanayi sitelerinden de Hatay, Gaziantep, Kayseri ve Van’da proje üstlendiklerini vurgulayan Öztürk, “Yine son 5-6 senedir enerji sektörüne bir giriş yaptık. Şu anda Giresun Köprübaşı, Antalya Gökçeler, Şırnak ve Konya bölgesinde faal olan 4 tane hidroelektrik santralimiz var” diye konuştu.

Bu kategoride Siirt Pervari bölgesinde iki tane büyük HES projeleri daha bulunduğu bilgisini veren Semih Öztürk, yanı sıra Hakkari ve Rize’de HES, İzmir Ödemiş’te GES, Samsun’da ise RES projeleri bulunduğunu söyledi.

“5 bin 300 konutluk proje başladı”

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin Dikmen Vadisi’nin son etap projelerine yönelik ihaleyi kazandıklarını ifade eden Öztürk, ANGİM ORAN projesi kapsamında toplam 5 bin 300 konut inşa edeceklerini kaydetti.

Projenin 2029 yılında tamamlanacağını anlatan Öztürk, 5 bin 300 konutun 1780’ini hak sahiplerine teslim edeceklerini yaklaşık 3 bin 500 konutu da kendilerine yapacaklarını bildirdi.

Bu projenin kendilerine düşen kısmının yüzde 80’ini sattıklarını kaydeden Öztürk, kalan kısım için acele etmediklerini, onları da binalar yükseldikçe satışa sunacaklarını ifade etti.

“İstanbul’da kentsel dönüşüm projelerini hedefliyoruz”

Türkiye ve İstanbul’un deprem gerçeğini göz önünde bulundurarak, kentsel dönüşüm projelerinde de görev almayı hedeflediklerini söyleyen Semih Öztürk, bunu orta ve uzun vadeli hedef olarak önlerine koyduklarını anlattı.

“Hem konut fiyatları hem talep artacak”

İnşaat maliyetlerindeki artışın sürmesiyle birlikte artış hızının azalma trendine girdiğine işaret eden Öztürk, faizlerdeki düşmeye bağlı olarak konut fiyatında artış beklediklerini belirtti. Öztürk bu kapsamda konuta yönelik talebin de artacağının altını çizdi.

“3 yılda beton fiyatı 12 kat arttı”

Ankara Gölbaşı’nda 2021 yılında başladıkları bir villa projesini 2024 yılında tamamladıklarını dile getiren Öztürk, projeye başladıkları dönem ile bitirdikleri önem arasında beton fiyatının 12 kat arttığını vurguladı. Burada fırsatçılığın sözkonusu olduğunu söyleyen Öztürk, bunun da doğal olarak konut fiyatlarını yükselttiğini belirtti.

Semih Öztürk, projeyi gerçekleştirdikleri bölgede konut fiyatlarının palalı olduğuna değinirken, burada daha uygun fiyatlı konut üreterek piyasaya sunacaklarını söyledi.

“Almanya’da da konut üreteceğiz”

Yurt dışında Dubai, Suudi Arabistan, Kuveyt ve Almanya’da projeleri bulunmakla birlikte Almanya’da ciddi proje gerçekleştirme planları bulunduğundan bahseden Öztürk, “Almanya’nın bir bölgesinde konut üretimi başka bir bölgesinde ise eskiyen binaların renovasyonu yapılma yönetimi ile otel odasına dönüştürülmesi gibi işler var” dedi.