Sneaks Up; Samsun, Sivas ve İzmir’de açtığı yeni mağazalarla büyümesini sürdürüyor!

Spor moda perakendesinin önde gelen markalarından Sneaks Up, Türkiye genelindeki büyümesini hız kesmeden sürdürüyor. Sneaks Up; Samsun Piazza, Sivas İvapark ile İzmir West Park ve Sellway’de açtığı yeni mağazalarıyla perakende ağını genişletirken, Anadolu’da spor moda ekosistemindeki konumunu güçlendirmeye devam ediyor.

Türkiye genelinde 70’in üzerinde mağazası bulunan Sneaks Up, Anadolu’daki fiziksel erişimini artırırken spor moda ve sokak kültürünü daha geniş kitlelerle buluşturmayı hedefliyor.

Sneaks Up CEO’su Mustafa Ünal, yeni mağaza açılışlarına ilişkin yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

“Türkiye’nin dört bir yanında açtığımız yeni mağazalarımız, distribütörlüklerimiz ve geliştirdiğimiz marka iş birlikleriyle spor moda perakende ekosistemimizi güçlendirmeye devam ediyoruz. Özellikle Anadolu’daki büyümemizi hızlandırarak sokağın ritmini bu şehirlere de taşımaktan ve sneaker ile spor modasına ilgi duyan kitleleri bir araya getirmekten son derece mutluyuz. Büyüme planlarımız doğrultusunda 2027 yılı sonuna kadar Türkiye genelinde 100’ün üzerinde mağazaya ulaşmayı planlıyoruz. Mağazalarımızı sadece alışveriş noktaları olarak değil; toplulukların bir araya geldiği, yaratıcılığın ve enerjinin paylaşıldığı deneyim alanları olarak konumlandırmaya devam edeceğiz.”

Yeni açılan mağazalarıyla birlikte Türkiye’nin farklı şehirlerinde daha geniş bir kitlelere ulaşan Sneaks Up, spor moda perakendesindeki güçlü büyümesini sürdürüyor.