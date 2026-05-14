SOA Holding YKB Artukoğlu: Konut kredileri yeterli değil alternatif modeller daha çok gündeme gelecek

ANKARA(EKONOMİ)

Gayrimenkul sektöründe yalnızca üretim tarafını değil, finansmana erişim tarafını da yeniden düşünmek gerektiğini bildiren SOA Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Artukoğlu şöyle konuştu:

“Yüksek faiz ortamı, geleneksel konut kredisi modelinin geniş kitleler için yeterince işlevsel olmadığını gösteriyor. Bu nedenle daha esnek, daha ulaşılabilir ve tüketici ihtiyaçlarına göre şekillenen finansman modellerinin önümüzdeki dönemde daha fazla gündeme geleceğini düşünüyoruz."

Özellikle geliştirici destekli çözümler ve alternatif ödeme planlarının, sektörde talebi dengeleyici bir rol üstlenmesi beklendiğini dile getiren Artukoğlu, kamu ve özel sektör iş birliklerinin bu süreçte belirleyici olabileceğini aktardı.

Yalçın Artukoğlu, önümüzdeki dönemde daha küçük metrekareli, ulaşılabilir fiyatlı konut projelerinin yanı sıra, farklı ödeme seçenekleri sunan yeni nesil projelerin artması beklendiğini kaydetti.

Artan inşaat maliyetleri, yüksek kredi faizleri ve sınırlı arzın, Türkiye’de konuta erişimi her geçen gün daha da zorlaştırdığının altını çizen Artukoğlu, “Özellikle son dönemde kira artışlarının hız kazanması ve konut kredisi faiz oranlarının yüksek seyretmesi, hem yatırımcıların hem de ilk kez ev sahibi olmayı planlayanların farklı arayışlara yönelmesine neden oluyor” dedi.

Sektör verilerinin, konut satışlarında hareketliliğin devam ettiğini ancak ipotekli satışların toplam içindeki payının düşük seviyelerde kaldığını ortaya koyduğunu belirten Artukoğlu, “Bu tablo, krediye erişimde yaşanan zorlukların piyasayı doğrudan etkilediğine işaret ediyor. Uzmanlar, mevcut finansman yapısının geniş kitleler için yeterince kapsayıcı olmadığına dikkat çekiyor” değerlendirmesinde bulundu.

Yalçın Artukoğlu, “Gayrimenkul sektöründe bu gelişmelerle birlikte alternatif finansman modelleri daha fazla konuşuluyor. Paylaşımlı mülkiyet, kira öder gibi sahiplik sistemleri ve geliştirici destekli ödeme planları, özellikle erişilebilirlik sorununun çözümünde öne çıkan başlıklar arasında değerlendiriliyor” diye konuştu.