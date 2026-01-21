SOA Holding/Artukoğlu: Hızlı kazanç projelerinin yerini ihtiyaç odaklı projeler alacak

ANKARA (EKONOMİ)

Sektörün ekonomik dalgalanmalarla değil, değişen yatırımcı profili, yaşam alışkanlıklarıyla yeniden şekillendiğini belirten Artukoğlu, “Ben bu süreci geçici bir durağanlık ya da dalgalanma dönemi olarak değil, sektörün daha seçici, daha planlı ve daha nitelikli bir yapıya evrildiği bir kırılma noktası olarak değerlendiriyorum” dedi.

SOA Holding’i kurarken de temel hedeflerinin, sürdürülebilir ve uzun vadeli değer üretme anlayışı olduğunu söyleyen Artukoğlu, özellikle arsa geliştirme tarafında ulaşım yatırımları, bölgesel gelişme planları doğrultusunda oluşacak potansiyele odaklandıklarını aktardı.

İnşatta da fonksiyonel ve erişilebilir konut üretimini önceliklendirdiklerini ifade eden Yalçın Artukoğlu, 2025’te yatırımcının daha temkinli, seçici ve bilinci hareket ettiğini hatırlattı. Bu süreçte özellikle döviz bazlı getirisi, güçlü kira talebi ve yabancı yatırımcı ilgisiyle Kıbrıs pazarının öne çıktığı bilgisini veren Artukoğlu, “Kıbrıs’ta gelişen inşaat sektörü; yeni projeler, güncellenen yasal düzenlemeler ve artan denetim mekanizmalarıyla birlikte yatırımcıya daha güvenli ve öngörülebilir bir zemin sunuyor” diye konuştu.

Kıbrıs’ın stratejik bir gayrimenkul pazarı haline geldiğine vurgu yapan Artukoğlu, 2026’da da bu piyasanın büyüme potansiyelini koruyacağı öngörüsünü paylaştı.

2026’da ise daha dengeli ve proje kalitesinin ön plana çıkmasını beklediğini aktaran Yalçın Artukoğlu, “Hızlı kazanç odaklı projelerin yerini, planlama disiplini güçlü, hukuki altyapısı sağlam ve gerçek kullanıcı ihtiyaçlarını gözeten projeler alacak. Bu da hem yatırımcı hem de sektör açısından daha sağlıklı bir yapı anlamına geliyor” dedi.