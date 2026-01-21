  1. Ekonomim
  2. Şirket Haberleri
  3. SOA Holding/Artukoğlu: Hızlı kazanç projelerinin yerini ihtiyaç odaklı projeler alacak
Takip Et

SOA Holding/Artukoğlu: Hızlı kazanç projelerinin yerini ihtiyaç odaklı projeler alacak

Gayrimenkul ve inşaat sektöründe faaliyet gösteren SOA Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Artukoğlu, 2026 yılında hızlı kazanç öngören projelerin yerini, ihtiyaç odaklı projelerin alacağını söyledi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
SOA Holding/Artukoğlu: Hızlı kazanç projelerinin yerini ihtiyaç odaklı projeler alacak
Takip Et

ANKARA (EKONOMİ)

Sektörün ekonomik dalgalanmalarla değil, değişen yatırımcı profili, yaşam alışkanlıklarıyla yeniden şekillendiğini belirten Artukoğlu, “Ben bu süreci geçici bir durağanlık ya da dalgalanma dönemi olarak değil, sektörün daha seçici, daha planlı ve daha nitelikli bir yapıya evrildiği bir kırılma noktası olarak değerlendiriyorum” dedi.

SOA Holding’i kurarken de temel hedeflerinin, sürdürülebilir ve uzun vadeli değer üretme anlayışı olduğunu söyleyen Artukoğlu, özellikle arsa geliştirme tarafında ulaşım yatırımları, bölgesel gelişme planları  doğrultusunda oluşacak potansiyele odaklandıklarını aktardı.

İnşatta da fonksiyonel ve erişilebilir konut üretimini önceliklendirdiklerini ifade eden Yalçın Artukoğlu, 2025’te yatırımcının daha temkinli, seçici ve bilinci hareket ettiğini hatırlattı. Bu süreçte özellikle döviz bazlı getirisi, güçlü kira talebi ve yabancı yatırımcı ilgisiyle Kıbrıs pazarının öne çıktığı bilgisini veren Artukoğlu, “Kıbrıs’ta gelişen inşaat sektörü; yeni projeler, güncellenen yasal düzenlemeler ve artan denetim mekanizmalarıyla birlikte yatırımcıya daha güvenli ve öngörülebilir bir zemin sunuyor” diye konuştu.

Kıbrıs’ın stratejik bir gayrimenkul pazarı haline geldiğine vurgu yapan Artukoğlu, 2026’da da bu piyasanın büyüme potansiyelini koruyacağı öngörüsünü paylaştı.

2026’da ise daha dengeli ve proje kalitesinin ön plana çıkmasını beklediğini aktaran Yalçın Artukoğlu, “Hızlı kazanç odaklı projelerin yerini, planlama disiplini güçlü, hukuki altyapısı sağlam ve gerçek kullanıcı ihtiyaçlarını gözeten projeler alacak. Bu da hem yatırımcı hem de sektör açısından daha sağlıklı bir yapı anlamına geliyor” dedi.

SOCAR Türkiye ve TAV Havalimanları’ndan entegre enerji yönetiminde stratejik iş birliğiSOCAR Türkiye ve TAV Havalimanları’ndan entegre enerji yönetiminde stratejik iş birliğiŞirket Haberleri
Akaryakıta zam geldi, tablo değişti: İşte 21 Ocak 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıAkaryakıta zam geldi, tablo değişti: İşte 21 Ocak 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Mevduat faizlerinde son durum: 500 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu? İşte güncel oranlar...Mevduat faizlerinde son durum: 500 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu? İşte güncel oranlar...Ekonomi
AJet'ten yeni bilet kampanyası: Yurt içi uçuşlar 849 TL’den satışa çıktıAJet'ten yeni bilet kampanyası: Yurt içi uçuşlar 849 TL’den satışa çıktıHavacılık

 