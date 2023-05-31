SOA People, Çözümevi’ni bünyesine kattı

Çözümevi, birçok Avrupa ülkesinde SAP Platin İş Ortağı olan SOA People Group'un planlanan 250 milyon euro ciroyla Avrupa'nın ilk 3 SAP yazılım ve hizmet sağlayıcısı arasına girme hedefini destekleme kararı aldığını açıkladı. Konuyla ilgili yapılan duyuruda, SAP Gold Partneri Çözümevi’nin 26 yılı aşkın başarısı, kapsamlı deneyimi ve Ar-Ge merkezi sayesinde SAP teknolojilerini kullanarak geliştirdiği dijital dönüşümü destekleyen stratejik bir yazılım portföyüne sahip olduğuna dikkat çekildi.

Çözümevi ile bölgede hedef büyütecek

8 ülkede 18 bölge ofisi aracılığıyla faaliyet gösteren SOA People, binden fazla SAP uzmanını bünyesinde barındırıyor. Avrupa’nın önde gelen SAP iş ortakları arasında yer alan SOA People, Çözümevi’nin Türkiye pazarındaki konumunu güçlendirirken, uluslararası faaliyetlerinde Çözümevi’nin buluta geçiş projeleri, 7/24 destek hizmetleri ve Ar-Ge merkezinden yararlanarak Türkiye’nin içinde bulunduğu bölgede Çözümevi aracılığıyla hedef büyütecek.

SOA People’ın fikri mülkiyet hakları kendine ait olarak geliştirdiği Varlık Yönetimi, Kredi Yönetimi ve Değer Yönetimi gibi ürünler Türkiye pazarında ve bölgede konumlandırılırken benzer şekilde Çözümevi’nin geliştirdiği ürünler SOA People’ın faaliyet gösterdiği ülkelerde konumlandırılacak. Gerek danışmanlık, yazılım bilgi ve deneyimi gerekse coğrafi erişim açılarından güçlerini birleştiren iki şirket, SAP ve OpenText uzmanlıklarıyla müşterilerinin dijital dönüşümünü destekleyecek ve birbirlerinden aldığı güçle, mevcut müşterilerine güvenilir bir uzmanlık ve kapsamlı çözümler sunacak.

“Çözümevi Türkiye’deki SAP ekosisteminde önemli bir aktör”

Konuyla ilgili açıklama yapan Çözümevi Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Çolak, “SOA People ile güçlerimizi birleştirmekten mutluluk duyuyoruz. Bizler için SOA People’ın sadece Avrupa’da SAP iş ortağı lideri olmayı hedefleyen stratejisi değil, aynı zamanda bu şirketin ve yönetim ekibinin insan odaklı stratejileri ve ortak değerlerinin de bizleri SOA People grubuna dahil olmaya ikna ettiğini söyleyebilirim. Bu iş birliği, çalışanlarımıza harika kariyer olanakları sunarken, müşterilerimizin de etkileyici ve değerli bir hizmet ve çözüm portföyünden yararlanmasını sağlayacak. Artık daha büyük bir ailenin parçasıyız ve büyüyen ailemiz ile birlikte Türkiye’de, bölgede ve Avrupa’da Pazar lideri olmayı hedefliyoruz” dedi.

SOA People'ın Grup CEO’su Khalil Hodaibi ise “Türkiye’deki SAP ekosisteminde önemli bir aktör olan Çözümevi’ni satın almamız, SAP müşterilerine katma değer sunma amaçlı büyüme stratejimizin temel taşıdır. Çözümevi’nin 250 kişilik uzman ve donanımlı ekibini ailemize kazandırdığımız için mutluyuz. Sağlam organizasyonel ve finansal temellerimiz sayesinde, gerek Ar-Ge çalışmalarımız, gerekse yakın bölgedeki faaliyetlerimiz açısından çok önemli bir gelişmeye imza attık.” şeklinde konuştu.

SAP Türkiye Genel Müdürü Uğur Candan ise konuya ilişkin şunları kaydetti: “SAP hizmet ve satış ortağı deneyimiyle 20 yılı aşkın süredir köklü bir geçmişe sahip olan Çözümevi, güncel ve esnek çözümleri takip etmesiyle her zaman fark yarattı. SAP’nin Türkiye’de büyüme ve yaygınlaşmasında önemli katkılarda bulundu. Farklı coğrafyalarda çalışan iki iş ortağımızın güçlerini birleştirmelerinin, sahip oldukları gücü ve verimliliği daha da yukarı çekeceğine inanıyor, başarılarının katlanarak artmasını diliyoruz.”

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